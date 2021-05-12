«Лидс» интересуется защитником «Реала»

Защитник «Реала» Мигель Гутьеррес может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщается, интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Лидс». «Павлины» предпримут попытку подписать игрока в летнее трансферное окно, однако руководство команды понимает, что это будет очень сложная сделка.
Гутьеррес является воспитанником «Реала», защитник дебютировал за первую команду мадридского клуба в нынешнем сезоне. В испанских СМИ бытует мнение о том, что в следующем сезоне Гутьеррес займёт место Ферлана Менди.
Ранее «Лидс» проявлял интерес к полузащитнику «Норвича» Эмилиано Буэндии.