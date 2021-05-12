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«Лидс» интересуется защитником «Реала»

12 мая 2021, 11:52

Защитник «Реала» Мигель Гутьеррес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщается, интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Лидс». «Павлины» предпримут попытку подписать игрока в летнее трансферное окно, однако руководство команды понимает, что это будет очень сложная сделка.

Гутьеррес является воспитанником «Реала», защитник дебютировал за первую команду мадридского клуба в нынешнем сезоне. В испанских СМИ бытует мнение о том, что в следующем сезоне Гутьеррес займёт место Ферлана Менди.

Ранее «Лидс» проявлял интерес к полузащитнику «Норвича» Эмилиано Буэндии.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
12 мая в 17:54
А Ферлан Менди чьё место займёт? ))
drug01
drug01
12 мая в 12:03
Игрок хороший надо брать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 12:03
Скоро окно откроется...
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