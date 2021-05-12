«Лидс» интересуется защитником «Реала»

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12 мая 2021, 11:52

Защитник «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ .

Как сообщается, интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Лидс». «Павлины» предпримут попытку подписать игрока в летнее трансферное окно, однако руководство команды понимает, что это будет очень сложная сделка.

Гутьеррес является воспитанником «Реала», защитник дебютировал за первую команду мадридского клуба в нынешнем сезоне. В испанских СМИ бытует мнение о том, что в следующем сезоне Гутьеррес займёт место .

Ранее «Лидс» проявлял интерес к полузащитнику «Норвича» Эмилиано Буэндии.