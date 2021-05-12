ГлавнаяНовости

Буффон не захотел переходить в клубы Серии А, несмотря на предложения

12 мая 2021, 11:08

Gazzetta dello Sport сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отказался от предложений по переходу в другие итальянские клубы.

Вчера стало известно, что ветеран покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона.

Источник утверждает, что у Буффона были предложения от «Аталанты» и «Ромы», однако вратарь не захотел переходить в другие итальянские команды, так как считает, что таким образом предаст «Юве».

Есть вероятность, что Джиджи продолжит карьеру в МЛС.

Все новости
Слухи«Шахтёр» предложил 35 млн евро за Локателли
Сегодня, 02:00 Комментарии2
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
12 мая в 20:04
Во сказочник! Аталанта его хотела и Рома!!!🤣🤣🤣☝️
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
12 мая в 12:27
Пора завязывать уже. Хватит полировать скамейку!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 12:05, ред.
Буффон - это легенда Юве, да и всей Италии. Уходить в другой итальянский клуб уже как-то некорректно по отношению к Юве. Решение вполне ожидаемое. Куда отправится Джанлуиджи завершать карьеру - это очень интересно.
Лето расставит все точки над "И".
Всем здоровья.
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 11:48
Да иди уж отдыхать,ДжиДжи,ты славно отстоял свое в раме!
izrafel
izrafel
12 мая в 11:32
Пора уже и на руководящую должность переходить...удачи!
Ironigor
Ironigor
12 мая в 11:25
Куда бы не перешёл Буффонище , пусть с ним присутствует Удача !!! Всем Добра !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100