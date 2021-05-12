Буффон не захотел переходить в клубы Серии А, несмотря на предложения

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12 мая 2021, 11:08

Gazzetta dello Sport сообщает, что голкипер «Ювентуса» отказался от предложений по переходу в другие итальянские клубы.

Вчера стало известно, что ветеран покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона.

Источник утверждает, что у Буффона были предложения от «Аталанты» и «Ромы», однако вратарь не захотел переходить в другие итальянские команды, так как считает, что таким образом предаст «Юве».