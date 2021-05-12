Терехин: «Какой пас пяткой Сергеева! „Крылья“ играют лучше»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями после просмотра первого тайма матча «Локомотива» и «Крыльев Советов» в Кубке России.

Получаю огромное удовольствие от игры самарцев! Мы с «Тереком» брали Кубок в 2004-м, но в такой кружевной футбол не играли. Гол Сарвели — это «Спартак» 90-х. Аленичев и Титов, которых вижу на трибуне, наверняка подтвердят. Какой пас пяткой Сергеева! «Крылья» играют лучше. «Локомотив» караулит ошибки, и однажды это получилось.