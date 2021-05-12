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Терехин: «Какой пас пяткой Сергеева! „Крылья“ играют лучше»

12 мая 2021, 21:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями после просмотра первого тайма матча «Локомотива» и «Крыльев Советов» в Кубке России.

Получаю огромное удовольствие от игры самарцев! Мы с «Тереком» брали Кубок в 2004-м, но в такой кружевной футбол не играли. Гол Сарвели — это «Спартак» 90-х. Аленичев и Титов, которых вижу на трибуне, наверняка подтвердят. Какой пас пяткой Сергеева! «Крылья» играют лучше. «Локомотив» караулит ошибки, и однажды это получилось.

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Все комментарии
112910415
112910415
12 мая в 23:37
С такими Крыльями не заскучаем!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 22:19, ред.
Счет на табло. Хуже или лучше кто то играл - уже не так важно. Важен конечный результат, а он в пользу Локомотива, а остальное - все лирика. КС смотрелись очень прилично. Но глупый пенальти, неоправданные выходы Ломаева привели к поражению. Локо прожженный кубковый боец и надо сильно постараться, чтобы у них выиграть. Старание было, но мастерства все же КС не хватило.
Локо с очередным трофеем, КС - респект.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
12 мая в 22:06
Гол и пас на загляденье.
sv_1969
sv_1969
12 мая в 22:04
РПЛ получают играющую команду, которая при определённом раскладе будет реальной силой..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 мая в 21:59, ред.
Реально не хватило опыта, за "Крылья" не стыдно и комбинация при голе лучше любого гола "Локомотива".
drug01
drug01
12 мая в 21:31
Играют лучше но.... 1-2
beefs
beefs
12 мая в 21:24
кубок должен быть в Москве...
УЕСКА
УЕСКА
12 мая в 21:22
Крылья играют лучше но проиграют. Локо на классе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 21:10
Пас и правда был отличгый
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