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Президент «Оренбурга»: «Мне разговоры о связи с „Зенитом“ не нравятся»

12 мая 2021, 19:56

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин опроверг слухи о том, что у клуба существует «особая связь» с «Зенитом».

Особые отношения «Оренбурга» и «Зенита»? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст. Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред? Конечно.

Ранее Еремякин прокомментировал решение РФС об отказе клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
12 мая в 23:03
Насчёт Урала не в курсе, честно...
Grabovsky
Grabovsky
12 мая в 22:11
Газпром был спонсором ФК СПАРТАК МСК
makkie
makkie
12 мая в 22:02
Делает вид, что не понимает о чем речь)
В Сочи тоже не понимают...
Futurista
Futurista
12 мая в 21:47
Военные человеки в армии служат...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 мая в 21:00
Все очень просто, чтобы доказать это, уберите надпись Газпром на футболках и напишите козий пуховой платок. Деньги решают все. А деньги Газпрома. О чем речь?
mihaluch
mihaluch
12 мая в 20:59
Что есть что нет надо играть.
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 20:39
Вот и останутся в ФНЛ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 мая в 20:38
Почему оба? Вроде как три - Химки, Урал и Уфа...
mortid
mortid
12 мая в 20:35
То что военный и что? Сегодня половина военных не имеют ни совести, ни чести. Молотят дибиналами на митингах стариков и женщин, а потом на 9 Мая, лицемеры проклятые, типа уважают тех же стариков, которых молотили.
beefs
beefs
12 мая в 20:15
а чего там говорить, посмотрим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 20:04
ВнутриМКАДью ничего не доказать. Зато у Спартака оба фарма останутся в вышке...
BDA8181
BDA8181
12 мая в 20:02
Это только слабые люди говорят. Не обращай внимание)))
STVA 1
STVA 1
12 мая в 19:57
Ну значит бред)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 19:56
Правда не кому не нравится!😜
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