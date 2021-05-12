Президент «Оренбурга»: «Мне разговоры о связи с „Зенитом“ не нравятся»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин опроверг слухи о том, что у клуба существует «особая связь» с «Зенитом».

Особые отношения «Оренбурга» и «Зенита»? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст. Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред? Конечно.