Кепа сыграет в финале Кубка Англии с «Лестером»

В финальном матче Кубка Англии «Челси» — «Лестер» место в воротах лондонской команды займёт Кепа Аррисабалага. Об этом сообщил главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» (0:1) в 36-м туре РПЛ, где ворота «синих» также защищал испанский голкипер.
Сегодня мы хотели дать Кепе возможность провести матч и почувствовать игровой ритм. Мы полностью уверены в нём, и он заслуживает этого. Он отлично работает и демонстрирует хорошие результаты на тренировках. Сегодня ему не повезло.
Хотя.... в играх за КА он вроде был основным. Все равно удачи Кепе!
Хотя.... в играх за КА он вроде был основным. Все равно удачи Кепе!