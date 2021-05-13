Кепа сыграет в финале Кубка Англии с «Лестером»

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13 мая 2021, 06:05

В финальном матче Кубка Англии «Челси» — «Лестер» место в воротах лондонской команды займёт . Об этом сообщил главный тренер «Челси» после поражения от «Арсенала» (0:1) в 36-м туре РПЛ , где ворота «синих» также защищал испанский голкипер.