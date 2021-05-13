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Кепа сыграет в финале Кубка Англии с «Лестером»

13 мая 2021, 06:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В финальном матче Кубка Англии «Челси» — «Лестер» место в воротах лондонской команды займёт Кепа Аррисабалага. Об этом сообщил главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» (0:1) в 36-м туре РПЛ, где ворота «синих» также защищал испанский голкипер.

Сегодня мы хотели дать Кепе возможность провести матч и почувствовать игровой ритм. Мы полностью уверены в нём, и он заслуживает этого. Он отлично работает и демонстрирует хорошие результаты на тренировках. Сегодня ему не повезло.

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Все комментарии
azkan
azkan
15 мая в 18:02
Зря Тухель так. Кепа прям притягивает невезуху. Он думает, что финал кубка можно выиграть и запасным вратарем. И ставить его только для того чтобы не потерял тонус?
Хотя.... в играх за КА он вроде был основным. Все равно удачи Кепе!
ceret
ceret
13 мая в 09:15
Кепа должен показать свой уровень против Лестера
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 06:16
В финале снова не повезет.
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