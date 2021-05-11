С Захаряном, но без Смолова и Гильерме. Черчесов назвал состав сборной России на Евро-2020

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вчера, 18:57

Как и всегда, не обошлось без сюрпризов.

Простая арифметика

- На прошлой неделе Исполнительный комитет УЕФА внес важное изменение в регламент чемпионата Европы, расширив заявку команд на турнир с традиционных 23 футболистов до 26. Это сделано для того, чтобы снизить риск сборных остаться с малым количеством доступных игроков из-за возможных положительных тестов на COVID-19. При этом на каждый отдельный матч по-прежнему можно будет заявлять максимум 23 футболиста.

- В расширенный состав сборной России на Евро-2020 вошли 30 футболистов. Таким образом, Станислав Черчесов должен будет вычеркнуть четверых игроков из основного списка.

- Наряду с расширенным составом сборной России опубликован список из семи резервистов. Эти футболисты могут быть вызваны в расположение национальной сборной «в случае необходимости», но понятно, что их шансы невелики, раз даже в расширенном списке четверо лишних.

Вратари:

Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

- Наверняка в заявку сборной России из 26 футболистов на Евро-2020 войдут 3 вратаря и 23 полевых игрока, то есть одного из представленных в расширенном списке голкиперов придется исключить. Скорее всего, Черчесов отцепит Дюпина или Сафонова, потому что знает их хуже, чем Лунева и Шунина, которые уже играли за сборную.

- Кто будет первым номером на Евро-2020? На этот вопрос нет однозначного ответа. Самые высокие шансы у Антона Шунина, который стал играть в воротах сборной России в прошлом году, но возможны сюрпризы.

- Основной вратарь сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы утратил доверие Станислава Черчесова. Гильерме сыграл 9 из 10 квалификационных матчей и этой весной надежно защищает ворота «Локомотива», но его нет ни в расширенном, ни в резервном списке. Это вызвало удивление в московском клубе.

- Болельщики «Спартака» давно хотят видеть в главной команде страны Александра Максименко, и впервые Станислав Черчесов оценил молодого вратаря «красно-белых», включив его в резервный список. Это значит, что Максименко, по мнению тренерского штаба сборной, является 5-м вратарем России.

Защитники:

Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

- Судя по всему, в центре обороны сыграет связка Джикия-Семенов. Конкуренцию защитникам «Спартака» и «Ахмата» составят молодые центрбеки ЦСКА и «Динамо» — Дивеев и Евгеньев.

- Если Илья Самошников не прыгнет выше головы на первых тренировках грядущего сбора, то не попадет в заявку на Евро-2020, ведь на его позицию левого защитника претендуют Жирков, Кудряшов и номинально правый защитник Караваев, которого Черчесов уже использовал слева.

- Кажется, что 3 из 4 позиций в обороне уже определены: Фернандес, Семенов и Джикия. А вот слева есть варианты, которые обозначены в предыдущем пункте.

Полузащитники:

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

- Предположу, что оставшиеся 2 «черных метки» получат полузащитники. В заявку на Евро-2020 войдут 12 из 14 вошедших в расширенный список хавбеков, причем обозначать аутсайдеров сейчас не возьмусь.

- Сразу три полузащитника «Локомотива» в расширенном составе сборной России, и среди них нет Антона Миранчука, который не попал даже в резервный список, что логично: в последние полгода у Антона были проблемы со здоровьем и не было ни одного матча в стартовом составе «Локо». Братьям не суждено сыграть на Евро вместе.

- Впрочем, игровая практика в клубах не является для Черчесова обязательным условием. Так, в расширенный состав сборной России вошли два резервиста «Зенита»: у Магомеда Оздоева и Андрея Мостового всего лишь по 2 матча в стартовом составе «сине-бело-голубых» в весенней части сезона.

- Притягивает взгляды Арсен Захарян, которому только через две недели исполнится 18 лет. Юный полузащитник «Динамо» ворвался в российский футбол только этой весной, его задор и азарт уже оценили в молодежной сборной, в составе которой Арсен сыграл в мартовских матчах чемпионата Европы U21, а теперь Захарян может выступить и на взрослом Евро.

- Все три российских футболиста, выступающие в топ-чемпионатах, получили вызовы. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев постараются помочь сборной России на Евро.

Нападающие:

Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

- За место в заявке среди форвардов нет конкуренции: и Дзюба, и Соболев, и Заболотный поедут на Евро, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

- Черчесов сделал выбор в пользу трех однотипных нападающих. Дзюба, Соболев и Заболотный — это габариты и мощь.

- Разнообразить игру сборной России в атаке мог бы Фёдор Смолов, который проводит результативную весну в «Локомотиве» (6 голов и 2 ассиста в 9 матчах), однако форвард «Локо» удостоился попадания только в резервный список.

Резервисты:

Александр Максименко («Спартак» Москва), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

- Пожалуй, самые высокие шансы получить дополнительный вызов имеют Лесовой, Мирзов и Смолов. Но это произойдет только в случае травм кого-то из основной заявки. Впрочем, у всех футболистов есть еще один тур РПЛ , чтобы заставить Черчесова поменять свое мнение. Если тот же Лесовой забьет три мяча в ворота ЦСКА , то может получить особое приглашение.

- Из футболистов, появлявшихся в сборной России за последний год, ни в основном, ни в резервном списке не нашлось места уже упомянутым выше Гильерме и Антону Миранчуку, Сослану Джанаеву, Илье Кутепову, Александру Жирову, Роману Нойштедтеру, Сергею Петрову, Фёдору Чалову, Ивану Облякову, Ильзату Ахметову и Зелимхану Бакаеву.