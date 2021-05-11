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С Захаряном, но без Смолова и Гильерме. Черчесов назвал состав сборной России на Евро-2020

вчера, 18:57
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Гильерме
Гильерме
Вратарь
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Как и всегда, не обошлось без сюрпризов.

Простая арифметика

- На прошлой неделе Исполнительный комитет УЕФА внес важное изменение в регламент чемпионата Европы, расширив заявку команд на турнир с традиционных 23 футболистов до 26. Это сделано для того, чтобы снизить риск сборных остаться с малым количеством доступных игроков из-за возможных положительных тестов на COVID-19. При этом на каждый отдельный матч по-прежнему можно будет заявлять максимум 23 футболиста.

- В расширенный состав сборной России на Евро-2020 вошли 30 футболистов. Таким образом, Станислав Черчесов должен будет вычеркнуть четверых игроков из основного списка.

- Наряду с расширенным составом сборной России опубликован список из семи резервистов. Эти футболисты могут быть вызваны в расположение национальной сборной «в случае необходимости», но понятно, что их шансы невелики, раз даже в расширенном списке четверо лишних.

Вратари:

Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

- Наверняка в заявку сборной России из 26 футболистов на Евро-2020 войдут 3 вратаря и 23 полевых игрока, то есть одного из представленных в расширенном списке голкиперов придется исключить. Скорее всего, Черчесов отцепит Дюпина или Сафонова, потому что знает их хуже, чем Лунева и Шунина, которые уже играли за сборную.

- Кто будет первым номером на Евро-2020? На этот вопрос нет однозначного ответа. Самые высокие шансы у Антона Шунина, который стал играть в воротах сборной России в прошлом году, но возможны сюрпризы.

- Основной вратарь сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы утратил доверие Станислава Черчесова. Гильерме сыграл 9 из 10 квалификационных матчей и этой весной надежно защищает ворота «Локомотива», но его нет ни в расширенном, ни в резервном списке. Это вызвало удивление в московском клубе.

- Болельщики «Спартака» давно хотят видеть в главной команде страны Александра Максименко, и впервые Станислав Черчесов оценил молодого вратаря «красно-белых», включив его в резервный список. Это значит, что Максименко, по мнению тренерского штаба сборной, является 5-м вратарем России.

Защитники:

Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

- Судя по всему, в центре обороны сыграет связка Джикия-Семенов. Конкуренцию защитникам «Спартака» и «Ахмата» составят молодые центрбеки ЦСКА и «Динамо» — Дивеев и Евгеньев.

- Если Илья Самошников не прыгнет выше головы на первых тренировках грядущего сбора, то не попадет в заявку на Евро-2020, ведь на его позицию левого защитника претендуют Жирков, Кудряшов и номинально правый защитник Караваев, которого Черчесов уже использовал слева.

- Кажется, что 3 из 4 позиций в обороне уже определены: Фернандес, Семенов и Джикия. А вот слева есть варианты, которые обозначены в предыдущем пункте.

Полузащитники:

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

- Предположу, что оставшиеся 2 «черных метки» получат полузащитники. В заявку на Евро-2020 войдут 12 из 14 вошедших в расширенный список хавбеков, причем обозначать аутсайдеров сейчас не возьмусь.

- Сразу три полузащитника «Локомотива» в расширенном составе сборной России, и среди них нет Антона Миранчука, который не попал даже в резервный список, что логично: в последние полгода у Антона были проблемы со здоровьем и не было ни одного матча в стартовом составе «Локо». Братьям не суждено сыграть на Евро вместе.

- Впрочем, игровая практика в клубах не является для Черчесова обязательным условием. Так, в расширенный состав сборной России вошли два резервиста «Зенита»: у Магомеда Оздоева и Андрея Мостового всего лишь по 2 матча в стартовом составе «сине-бело-голубых» в весенней части сезона.

- Притягивает взгляды Арсен Захарян, которому только через две недели исполнится 18 лет. Юный полузащитник «Динамо» ворвался в российский футбол только этой весной, его задор и азарт уже оценили в молодежной сборной, в составе которой Арсен сыграл в мартовских матчах чемпионата Европы U21, а теперь Захарян может выступить и на взрослом Евро.

- Все три российских футболиста, выступающие в топ-чемпионатах, получили вызовы. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев постараются помочь сборной России на Евро.

Нападающие:

Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

- За место в заявке среди форвардов нет конкуренции: и Дзюба, и Соболев, и Заболотный поедут на Евро, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

- Черчесов сделал выбор в пользу трех однотипных нападающих. Дзюба, Соболев и Заболотный — это габариты и мощь.

- Разнообразить игру сборной России в атаке мог бы Фёдор Смолов, который проводит результативную весну в «Локомотиве» (6 голов и 2 ассиста в 9 матчах), однако форвард «Локо» удостоился попадания только в резервный список.

Резервисты:

Александр Максименко («Спартак» Москва), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

- Пожалуй, самые высокие шансы получить дополнительный вызов имеют Лесовой, Мирзов и Смолов. Но это произойдет только в случае травм кого-то из основной заявки. Впрочем, у всех футболистов есть еще один тур РПЛ, чтобы заставить Черчесова поменять свое мнение. Если тот же Лесовой забьет три мяча в ворота ЦСКА, то может получить особое приглашение.

- Из футболистов, появлявшихся в сборной России за последний год, ни в основном, ни в резервном списке не нашлось места уже упомянутым выше Гильерме и Антону Миранчуку, Сослану Джанаеву, Илье Кутепову, Александру Жирову, Роману Нойштедтеру, Сергею Петрову, Фёдору Чалову, Ивану Облякову, Ильзату Ахметову и Зелимхану Бакаеву.

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Александр Рябов
Александр Рябов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
Почему это Фомина не будет в старте, в отсутствии Баринова и Оздоева (раз они не в форме, хотя тренерскому штабу там виднее в форме они или нет) как раз Фомин становится опорником номер один для стартового состава. Алексея Миранчука в старте я точно не жду, и слава Богу Саламыч брата его не вызвал даже в расширенном списке запасных. Единственно что не верно может быть в моей схеме, это то что Саламыч захочет Головина в самом центре использовать и во круг него всех остальных располагать. Мне кажется, это была бы ошибка, сопернику легко было бы играть против такой схемы. Поэтому жду примерно что-то типа того что нарисовал. Головин где-то рядом с Зобниным под Дзюбой. По краям (с Машкой всё понятно - он бессменен пока что) жду Жирика. По поводу его "старости" я всё ниже написал, думаю исчерпывающе. Жду от него эффектного и эффективного завершения карьеры. Если не со старта, то по крайней мере с выходами на замены в каждом матче. Миранчука тоже скорее всего будут использовать как джокера, когда фланги нужно будет подключить, как и Черышева. Но то что мы видели от сборных Черчесова, это фланги от крайних защитников (классические латерали) и иногда смещающихся туда центрхавов. А так чтобы бровочные хавы с первых минут у Черчесова выходили, такого я не помню. Так что ваше мнение, это ваши пожелания, а сборная будет выглядеть примерно так как я нарисовал, и надеюсь, это действительно самый оптимальный вариант на сегодняшний день.
Пепс
Пепс
вчера в 22:20
Ну, разницу между Дюпиным и Шуниным мы видали недавно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Добряк-3 (раскрыть)
вчера в 21:42
Если только букву Ж. не понимать буквально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:39
Разве что Самошников молодой и с некоторой перспективой. А Жирков и Ионов - это даже не смешно, а скорее грустно. Дожили!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Рябов (раскрыть)
вчера в 21:32
Жиркова не будет даже в заявке ( это архаизм). Баринова в старте не будет 100% , он пока не в форме. Оздоева и Фомина тоже не будет в старте. Будут Кузяев, Зобнин, Ал. Миранчук и , конечно Головин.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 21:16
А может встать на колени перед Березуцкими и Игнашевичем, чтоб вернулись и поиграли за сборную!?))))))))
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 20:48
Самая оптимальная основа на мой взгляд:
BDA8181
BDA8181 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Проблема в том что Черчесов упёртый,не любит новую кровь в сборную давать. Он скорее Жиркова бедного в центр поставит чем молодого и не опытного защитника.
Лично моё мнение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:31
Я бы Дивеева ставил бы в основу . Хорошие данные у него , высокий , молодой и играет в основе цска.Семенов...??? Ни о чем. Был бы хорошим игроком , то играл бы в клубе выше рангом , чем Ахмат
particular
particular
вчера в 19:27
Лунёв, Кудряшов, Самошников, Жирков, Оздоев, Черышев, Дзюба, Заболотный...
Кучка протеже с сомнительными возможностями...
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:24, ред.
В принцепе можно назвать лишних уже сейчас, если не будут травмы )) Дюпин, Дивеев, Жемалетдинов, Мухин ну и Заболотный )) Черчесов не любит молодых и не любит эксперементы . Вообщем состав понятен. Могу конечно ошибаться в полузащитниках, но думаю эти ребята будут лишними.
Добряк-3
Добряк-3
вчера в 19:10, ред.
Выбор однотипных напов обусловлен наличием неплохих полузащитников с атакующим уклоном.
А вот с защитой всё не очень. На Юру Ж. одна надежда...
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