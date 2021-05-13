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Ломаев: «Не назвал бы победу „Локомотива“ над „Крыльями“ на классе»

13 мая 2021, 09:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в финале Кубка России.

Три гола — три ошибки. Очень обидное поражение, потому что считали, что первый тайм мы должны были выигрывать, в конце чуть не дожали. Но по самой игре, по ее цельности, болельщикам понравилось, как мы играли. Во втором тайме пенальти нас сломал. Мы были заряжены и обидная ошибка, которая привела к пенальти в наши ворота, а там надо было начинать все с самого начала и, к сожалению, мы не смогли отыграться.

Нам было нелегко, когда «Локомотив» убегал в контратаки, нам приходилось очень часто возвращаться назад. Может быть, опыт игроков заключается в том, что они умеют наказывать за ошибки, а мы без такого большого опыта совершали детские ошибки. Но с самого начала выходили играть только на победу. Сегодня удача была явно не на нашей стороне.

Я бы не назвал победу «Локомотива» на классе, потому что они просто наказали нас за детские ошибки, а мы не смогли сделать так, как сделали они.

Со мной по поводу моего будущего никто не связывался. Скорее всего, после последнего матча будут разговоры, но у меня контракт с «Крыльями», и я хочу остаться в этой команде, потому что у нас сумасшедший коллектив, хорошо поставленная игра, качественный тренер. Все довольны этим сезоном, проведенным в команде, все сблизились друг с другом и на поле, и вне его. Большинство ребят хотят остаться, как и я, в клубе.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
13 мая в 21:41
Локу тупо повезло. Но не всё скоту масленица!.
металлург
металлург ответ nikoladolgov (раскрыть)
13 мая в 19:22
Не понимаю вас, по логике вещей. У вас всё кабинетные игры, куда не плюнь или ты эксперт первый по рейтинну диванов? Или источники кругом, кто сливает важную инфу в округе твоего дивана?!?
Ванечка
Ванечка
13 мая в 13:23
Красивая была игра...но Локо пока сильнее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 10:47
Локо победил и это главное!
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 10:43
Классная команда не допускает таких нелепых ошибок.Классная команда обязательно использует ошибки соперника.Глупый ты ишшо,Ломаев...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 10:36
Хочу возразить, Локо победил на классе.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 мая в 10:35
Ломаев сам себе противоречит.
"Я бы не назвал победу «Локомотива» на классе, потому что они просто наказали нас за детские ошибки, а мы не смогли сделать так, как сделали они".

Наказать за детские ошибки это и есть победа на классе, тем более если ещё и сам признаёт, что они так не могут!
mihaluch
mihaluch
13 мая в 10:23
А всё-таки Локомотив показал класс.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 мая в 10:22
Кабинетная победа , кабинетный пенальти, кабинетные судьи !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 мая в 10:17
А никто и не говорит
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 10:12
Сломали?
А,как же боевой дух,про который ваш гендир вещал?))
STVA 1
STVA 1
13 мая в 10:11
Скорее на опыте!Хотя опыт это тоже класс!Но Крылья были не хуже!Удачи им в РПЛ!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 мая в 10:09
Что толку болтать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 мая в 10:09
С другой стороны победа в кубке могла бы одарить руководство клуба розовыми очками и не совсем объективно смотреть на существующую реальность. Нынешние "Крылья" - достаточно хрупкий организм, хотя и прекрасно смотрящийся, на пути которого стоят еще многие испытания огнем, водой и медными трубами. Предстоят уходы игроков, мнимые усиления, проблемы с руководством и все это надо пройти достойно и попытаться стать сильнее. А сейчас надо решить насущные проблемы - набрать красивую цифру - сто очков, а значит, хотя бы не проиграть в ближайшей игре, хотя времени на восстановления совсем мало. Респект Осинькину и игрокам и успеха в матче в Калининграде!
beefs
beefs
13 мая в 10:04
так детские ошибки и есть класс...
Ironigor
Ironigor
13 мая в 09:50
Название победы не имеет никакого значения.
Победа и усё !!!
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