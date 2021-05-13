Ломаев: «Не назвал бы победу „Локомотива“ над „Крыльями“ на классе»

Голкипер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в финале Кубка России.

Три гола — три ошибки. Очень обидное поражение, потому что считали, что первый тайм мы должны были выигрывать, в конце чуть не дожали. Но по самой игре, по ее цельности, болельщикам понравилось, как мы играли. Во втором тайме пенальти нас сломал. Мы были заряжены и обидная ошибка, которая привела к пенальти в наши ворота, а там надо было начинать все с самого начала и, к сожалению, мы не смогли отыграться.

Нам было нелегко, когда «Локомотив» убегал в контратаки, нам приходилось очень часто возвращаться назад. Может быть, опыт игроков заключается в том, что они умеют наказывать за ошибки, а мы без такого большого опыта совершали детские ошибки. Но с самого начала выходили играть только на победу. Сегодня удача была явно не на нашей стороне.

Я бы не назвал победу «Локомотива» на классе, потому что они просто наказали нас за детские ошибки, а мы не смогли сделать так, как сделали они.

Со мной по поводу моего будущего никто не связывался. Скорее всего, после последнего матча будут разговоры, но у меня контракт с «Крыльями», и я хочу остаться в этой команде, потому что у нас сумасшедший коллектив, хорошо поставленная игра, качественный тренер. Все довольны этим сезоном, проведенным в команде, все сблизились друг с другом и на поле, и вне его. Большинство ребят хотят остаться, как и я, в клубе.