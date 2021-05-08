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«Он решал свою задачу». Аджоев раскритиковал судейство в матче с «Рубином»

08 мая 2021, 20:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова, который обслуживал матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4).

Настрой на определённую задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он её в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменённого. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было чётко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается жёлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.

Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал жёлтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
10 мая в 19:36
В отмененом пенальти симуляции не было, игрок споткнулся об газон, такое бывает. Судья посмотрел вар и справедливо отменил этот пенальти.
Во втором случае задержка Старфельта вылетающего на ударную позицию в 5 метрах от ворот, это нарушение карается жёлтой карточкой, а так как ещё и в штрафной площади то пенальти вдобавок.
Gorasul
Gorasul
09 мая в 00:28
    Boricku
    Boricku
    08 мая в 23:54
    Поле - огород трансляция ужас. Будто в 90-ых. Надр подтягиваться, или в фнль уходить.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    08 мая в 23:15
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      08 мая в 22:09
      Да вообще этот Левников негодяй..,четыре мяча в наши ворота и не одного не отменил...))
      ДАША Д
      ДАША Д
      08 мая в 20:50
      Арсенал и без судей слаб.
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      08 мая в 20:42
      можно подумать, что-то новое открыли)))
      STVA 1
      STVA 1
      08 мая в 20:35
      Левникова на колено перед Гурамом!Он любит это))
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