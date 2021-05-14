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«Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год?» Румменигге о Левандовски

14 мая 2021, 08:19

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможности ухода форварда Роберта Левандовски в другой клуб.

Конечно, он останется. Кто же продаст игрока, забивающего 60 голов за год?

Его агенты не просили продать Роберта.

Контракт нападающего с мюнхенским клубом действует до июня 2023 года.

Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
14 мая в 09:45
Он ни разу не забил 60 голов за сезон
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Cayman (раскрыть)
14 мая в 09:13
конечно бесплатно...немцы же...
я не так выразился...
swed27
swed27
14 мая в 09:10
За хорошие деньги можно любого продать и купить Мбаппе
Cayman
Cayman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 мая в 08:59
он перешел в Баварию бесплатно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 08:57
Он может как Меська,сам решать что ему делать и куда он хочет перейти!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 08:55
Роберт машина по забиванию голов.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
14 мая в 08:52
Левандовски легендарный игрок. восточная Европа не хуже Западной Европы в плане талантов. Модрич, Шевченко, Стоичков, Хаджи. Вот и сборная Польши может похвастаться еще одним легендарным футболистом
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 08:44
Весь вопрос в цене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 08:31, ред.
Тут скорей вопрос "кто ж купит" ??
Если игроку через пару месяцев 33...сами приглашали игрока стоящего на тот момент 50 млн...а теперь 60 млн...
beefs
beefs
14 мая в 08:22
конечно, только если он сам очень сильно пожелает...
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