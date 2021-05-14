«Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год?» Румменигге о Левандовски

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14 мая 2021, 08:19

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможности ухода форварда в другой клуб.

Конечно, он останется. Кто же продаст игрока, забивающего 60 голов за год? Его агенты не просили продать Роберта.

Контракт нападающего с мюнхенским клубом действует до июня 2023 года.

Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг.