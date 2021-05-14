«Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год?» Румменигге о Левандовски

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможности ухода форварда Роберта Левандовски в другой клуб.
Конечно, он останется. Кто же продаст игрока, забивающего 60 голов за год?
Его агенты не просили продать Роберта.
Контракт нападающего с мюнхенским клубом действует до июня 2023 года.
Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг.
я не так выразился...
я не так выразился...
Если игроку через пару месяцев 33...сами приглашали игрока стоящего на тот момент 50 млн...а теперь 60 млн...
Если игроку через пару месяцев 33...сами приглашали игрока стоящего на тот момент 50 млн...а теперь 60 млн...