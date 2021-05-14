Вьери: «„Юве“ ждёт финансовый крах, если клуб не попадёт в ЛЧ»

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о перспективах «Ювентуса».
Будущее «Ювентуса»? Если клуб не пробьется в Лигу чемпионов, то Роналду уйдет, это 100%.
Туринский клуб ждет финансовый крах, многие игроки уйдут. Если «Юве» не попадет в Лигу чемпионов, это будет серьезный провал.
Ранее Кристиан Вьери поделился мнением о влиянии главного тренера Антонио Конте на игру «Интера».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257048/veri-kristian-yuventus
А Рон панацея что ли))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257048/veri-kristian-yuventus
А Рон панацея что ли))