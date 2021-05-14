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Вьери: «„Юве“ ждёт финансовый крах, если клуб не попадёт в ЛЧ»

14 мая 2021, 10:52

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о перспективах «Ювентуса».

Будущее «Ювентуса»? Если клуб не пробьется в Лигу чемпионов, то Роналду уйдет, это 100%.

Туринский клуб ждет финансовый крах, многие игроки уйдут. Если «Юве» не попадет в Лигу чемпионов, это будет серьезный провал.

Ранее Кристиан Вьери поделился мнением о влиянии главного тренера Антонио Конте на игру «Интера».

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
14 мая в 18:47
молинаро, легротале , амаури и яквинта пахали больше чем весь состав ювентуса сейчас ...так играют..как будто печень ломит от пиваса..больно смотреть на такую игру.. звездочку поймали просто
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
14 мая в 17:35
Вся серия А готовится пробить дно. Интер ждет распродажа.
Ozabot
Ozabot
14 мая в 15:13
Может оно и к лучшему. Клуб откровенно оброс всякими паразитами с конскими зарплатами и минимальной отдачей. Кризис полезен всем.
Djebrael
Djebrael
14 мая в 11:35
Похоже так оно и будет
sv_1969
sv_1969
14 мая в 11:20
то Роналду уйдет, это 100%.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257048/veri-kristian-yuventus
А Рон панацея что ли))
sihafazatron
sihafazatron
14 мая в 11:19
Интер не пустит в лч))
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 11:11
Застой у них сейчас это точно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 10:56
Патом кау всегда найдётся спонсор!
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