Вьери: «„Юве“ ждёт финансовый крах, если клуб не попадёт в ЛЧ»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о перспективах «Ювентуса».

Будущее «Ювентуса»? Если клуб не пробьется в Лигу чемпионов, то Роналду уйдет, это 100%.

Туринский клуб ждет финансовый крах, многие игроки уйдут. Если «Юве» не попадет в Лигу чемпионов, это будет серьезный провал.