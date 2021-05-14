Линекер: «Без Магуайра у МЮ был хаос в обороне в игре с „Ливерпулем“»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в обороне в матче АПЛ с «Ливерпулем» (2:4). Защитник МЮ Харри Магуайр пропустил игру из-за травмы.
Иногда люди не понимают, насколько ты хорош, до тех пор, пока ты не играешь. Магуайр – как раз тот случай.
В его отсутствие у «Юнайтед» был хаос в обороне как в игре с мячом, так и без.
был юниор из академки, и второй резервист который в свои ложил))
И ниче, справились.
был юниор из академки, и второй резервист который в свои ложил))
И ниче, справились.