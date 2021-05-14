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Линекер: «Без Магуайра у МЮ был хаос в обороне в игре с „Ливерпулем“»

14 мая 2021, 08:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в обороне в матче АПЛ с «Ливерпулем» (2:4). Защитник МЮ Харри Магуайр пропустил игру из-за травмы.

Иногда люди не понимают, насколько ты хорош, до тех пор, пока ты не играешь. Магуайр – как раз тот случай.

В его отсутствие у «Юнайтед» был хаос в обороне как в игре с мячом, так и без.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
14 мая в 13:59
у Ливерпуля небыло обороны вообще, если говорить о центральных защитниках))
был юниор из академки, и второй резервист который в свои ложил))
И ниче, справились.
Lewa2708
Lewa2708
14 мая в 09:43
Не забываем, что у Ливерпуля не было Ван Дейка, Матипа, Кабака. Так что, в этом плане более менее на равных играли
shlomo
shlomo
14 мая в 08:53
Действительно ....нет одного и страдают все
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 08:53
Всё правильно сказал
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