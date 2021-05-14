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Куртуа: «Будем надеяться, что „Атлетико“ совершит ошибку»

14 мая 2021, 04:17
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура Примеры высказался о борьбе за чемпионство с «Атлетико» и оценил выступление хавбека «сливочных» Луки Модрича, отметившегося голом.

Мы должны продолжать оказывать давление на «Атлетико» и надеяться на то, что они допустят ошибку в одной из двух оставшихся игр.

Лука [Модрич] отлично следит за собой, в этом сезоне он доказал, что возраст — лишь число. Я не знаю, сколько матчей он сыграл, но он не прячется на поле: открывается, бегает, ищет возможность получить передачу... Он демонстрирует невероятный уровень игры и показывает, за что ему вручили «Золотой мяч».

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
14 мая в 15:03
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    14 мая в 10:28, ред.
    Но и сам Реал тоже может ошибиться. Соперники у Реала не самые слабые: Атлетик и Вильярреал. Первые будут бить просто потому что они баски и бойцы от природы, а вторые борются за ЛЕ. Следующий тур может изменить все расклады, потому что в случае потери очков Реалом и выигрыша Атлетико у Осасуны, Атлетико станет чемпионом досрочно. При любых других раскладах интрига сохранится до последнего тура. Концовка чемпионата интересная получается. Удачи Атлетико!
    feris1
    feris1
    14 мая в 09:57
    Удачи Реалу в оставшихся играх!
    ДСА
    ДСА
    14 мая в 07:45
    Атлетико поднапряжется и два раза выиграет.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    14 мая в 06:48
    а вы совершите две
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 мая в 06:37
    Удачи Атлетико!
    ABir
    ABir
    14 мая в 06:02
    К сожалению Реалу приходится теперь только надеяться на ошибку матрасиков, при этом сами они лишены права на ошибку
    Incredulous
    Incredulous
    14 мая в 05:49
    Куртуа, кстати, наверное единственный игрок, к которому ни разу не возникало вопросов на протяжении всего сезона.
    Gahi
    Gahi
    14 мая в 04:25
    Всё правильно нужно бороться до последнего тура, а там видно будет кто совершит ошибку, главное сами играйте на результат. Удачи
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