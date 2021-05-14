Куртуа: «Будем надеяться, что „Атлетико“ совершит ошибку»

Вратарь «Реала» после победы над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура Примеры высказался о борьбе за чемпионство с «Атлетико» и оценил выступление хавбека «сливочных» , отметившегося голом.

Мы должны продолжать оказывать давление на «Атлетико» и надеяться на то, что они допустят ошибку в одной из двух оставшихся игр.

Лука [Модрич] отлично следит за собой, в этом сезоне он доказал, что возраст — лишь число. Я не знаю, сколько матчей он сыграл, но он не прячется на поле: открывается, бегает, ищет возможность получить передачу... Он демонстрирует невероятный уровень игры и показывает, за что ему вручили «Золотой мяч».