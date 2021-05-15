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Деспотович: «„Рубин“ стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде»

15 мая 2021, 10:45

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением об игре казанского клуба на выездах.

Все думают, что дома надо во что бы то ни было выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.

Но и на выезде выигрывать не очень легко, скажу, что это вообще-то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде.

Я надеюсь на болельщиков, потому что их приходит очень мало. При этом нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещё массовее. Потому что в сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, это, честно говоря, очень мало.

Ранее Деспотович рассказал о своей адаптации в казанском клубе.

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Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
15 мая в 14:04
Если будете стабильно держаться на том же уровне,то народ попрет! Казань спецэффический город спорта много,здезсь во всех видах спорта команды бьются за первые места,люди уже к этому привыкли!Одного достойного года мало,нужна стабильность!Да здесь не только это,полно моментов которые в совокупн влияют на посещаемость! Например глава респ.Миниханов не любит футбол,он чихать хотел,при Шаймиеве другая поддержка была,во вторых параллельное матчей,АК барса и рубина в третьих на стадике лучше какую нибудь другую хню проведут типо концерта или водный бассейн там построят,короче футбол не в приоритете!Отсюда и выхлоп такой,культура боления не развивается а так полувспышками вечно чото да не так!Да и сквозняк там вечно)) После ЕК может раскачаешься обстановка,но пока рано на толпу рассчитывать,публика то уже избалованная победами,сами же и приучили!Ростов Краснодар Самара Кули там больше ничего нет,вот там народ и ходит на футбол всем городом!)
Prichal
Prichal
15 мая в 12:27
Рубин - единственный достойный соперник для Зенита в РПЛ.
drug01
drug01
15 мая в 11:10
Если бы не надо мечтать
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