Деспотович: «„Рубин“ стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде»

Нападающий «Рубина» поделился мнением об игре казанского клуба на выездах.

Все думают, что дома надо во что бы то ни было выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.

Но и на выезде выигрывать не очень легко, скажу, что это вообще-то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде.

Я надеюсь на болельщиков, потому что их приходит очень мало. При этом нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещё массовее. Потому что в сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, это, честно говоря, очень мало.