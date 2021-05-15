Калиниченко: «Кем и чем руководит Зарема Салихова в „Спартаке“?»

Экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о включении Заремы Салиховой в состав совета директоров московского клуба.
Случилось чудо (улыбается). Зарема давно негласно была в совете директоров. Про нее все знали, только ленивый не шутил поначалу. Потом начали понимать, что это все-таки игрок серьезный внутри клуба.
Ввели и ввели. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь во всех этих перипетиях клубного устройства «Спартака», слава богу, потому что, наверное, голову сломал бы. И совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола.
Как руководитель – кем и чем она руководит? Я в этом вопросе пустой. Но то, что я про нее слышал, все слышали – она имеет вес внутри спартаковского клубного руководства – это факт. Сейчас она официально в совете директоров – это факт.
Идите и стройте свой личный лунапарк с блэкджеком и ... Заремой.
Идите и стройте свой личный лунапарк с блэкджеком и ... Заремой.
ФК Спартак - игрушка в руках Федуна ....
Впрочем как и весь футбол - большие пацаны рисуются у кого больше яхта, больше вилла, дороже запонки на пиджаке , у кого клуб выше в чемпионате .
А при чем здесь футбол ?
ФК Спартак - игрушка в руках Федуна ....
Впрочем как и весь футбол - большие пацаны рисуются у кого больше яхта, больше вилла, дороже запонки на пиджаке , у кого клуб выше в чемпионате .
А при чем здесь футбол ?
Клубы , выстроенные поколениями приличных людей.
Спартак игрушка в руках девчушки.
Клубы , выстроенные поколениями приличных людей.
Спартак игрушка в руках девчушки.
Вернем Спартак народу из блядских оргий !
Вернем Спартак народу из блядских оргий !
Может у нее она поперек , поэтому Федун такой счастливый ?
Может у нее она поперек , поэтому Федун такой счастливый ?
Не ввел бы Федун Зарему в совет директоров , то получил бы эмбарго на ввод в Зарему.
Не ввел бы Федун Зарему в совет директоров , то получил бы эмбарго на ввод в Зарему.