Калиниченко: «Кем и чем руководит Зарема Салихова в „Спартаке“?»

Экс-хавбек «Спартака» прокомментировал новость о включении Заремы Салиховой в состав совета директоров московского клуба.

Случилось чудо (улыбается). Зарема давно негласно была в совете директоров. Про нее все знали, только ленивый не шутил поначалу. Потом начали понимать, что это все-таки игрок серьезный внутри клуба.

Ввели и ввели. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь во всех этих перипетиях клубного устройства «Спартака», слава богу, потому что, наверное, голову сломал бы. И совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола.

Как руководитель – кем и чем она руководит? Я в этом вопросе пустой. Но то, что я про нее слышал, все слышали – она имеет вес внутри спартаковского клубного руководства – это факт. Сейчас она официально в совете директоров – это факт.