ГлавнаяНовости

Калиниченко: «Кем и чем руководит Зарема Салихова в „Спартаке“?»

15 мая 2021, 10:00

Экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о включении Заремы Салиховой в состав совета директоров московского клуба.

Случилось чудо (улыбается). Зарема давно негласно была в совете директоров. Про нее все знали, только ленивый не шутил поначалу. Потом начали понимать, что это все-таки игрок серьезный внутри клуба.

Ввели и ввели. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь во всех этих перипетиях клубного устройства «Спартака», слава богу, потому что, наверное, голову сломал бы. И совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола.

Как руководитель – кем и чем она руководит? Я в этом вопросе пустой. Но то, что я про нее слышал, все слышали – она имеет вес внутри спартаковского клубного руководства – это факт. Сейчас она официально в совете директоров – это факт.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии3
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
15 мая в 14:56
Бессмысленная новость и фраза.
Байкал-38
Байкал-38
15 мая в 14:17
Федуном она руководит...
pomor45
pomor45
15 мая в 14:17
Ничем ей руководить не надо. Она шея Федуна, куда по прихоти повернёт туда он и смотрит.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
15 мая в 14:17
Да чего вы все злые такие-то.
Идите и стройте свой личный лунапарк с блэкджеком и ... Заремой.
Caniggia
Caniggia
15 мая в 13:25
Баба на корабле - быть беде!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 13:03
А ты спроси у федуна и болел спартака, ведь федун ещё год назад обещал отдать клуб под управление болельщиков а в итоге отдал зареме.
1-я конная
1-я конная
15 мая в 12:52
Как чем? Федуном!
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Roman73 (раскрыть)
15 мая в 11:46
Не так .
ФК Спартак - игрушка в руках Федуна ....
Впрочем как и весь футбол - большие пацаны рисуются у кого больше яхта, больше вилла, дороже запонки на пиджаке , у кого клуб выше в чемпионате .
А при чем здесь футбол ?
ermak6848
ermak6848
15 мая в 11:23
То, что женщина рулит в фк СПАРТАК чего здесь такого в ЛОКО тоже была главная Кочеграр - женщина...
Roman73
Roman73
15 мая в 11:22, ред.
Наличие подобных Зарем в клубах показывает, для Федунов и прочих , клубы, спорт - игрушка , в которую они дают поиграть своим домашним и не домашним.
Клубы , выстроенные поколениями приличных людей.
Спартак игрушка в руках девчушки.
particular
particular
15 мая в 11:11
Намолол пустоты о пустом...
JackNorz
JackNorz
15 мая в 10:55
Глава эскорт службы
nikoladolgov
nikoladolgov
15 мая в 10:46
    Бубнин
    Бубнин
    15 мая в 10:43
    В "Спартаке" Зарема руководит Федуном.
    Roman73
    Roman73 ответ Izmar (раскрыть)
    15 мая в 10:38, ред.
    Бузова на вокале - Бузова на вокзале.
    Roman73
    Roman73
    15 мая в 10:37
    Одна Зарема может заменить пятерых Старостиных ( прости , Господи , за кощунство ) . Такие теперь времена, времена блеска и нищеты куртизанок .
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Честный Зритель (раскрыть)
    15 мая в 10:36
    Может у Заремы что-то не так с органами деторождения ?
    Может у нее она поперек , поэтому Федун такой счастливый ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 мая в 10:31
    А может это любовь ?
    Не ввел бы Федун Зарему в совет директоров , то получил бы эмбарго на ввод в Зарему.
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 мая в 10:29
    Не к добру это... Кто то сказал после прихода в ЛОКО Смородской..))
    galem72
    galem72 ответ Metisa (комментарий удален) (раскрыть)
    15 мая в 10:29
    Как там дела у толика тимощука? ))
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    15 мая в 10:16
    Зарема это шл..ха и есть нынешний Спартак прости господи...я помню еще тот Спартак поэтому этот Спартак даже спартаком называть стыдно...это Зарема-клуб теперь...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Metisa (комментарий удален) (раскрыть)
    15 мая в 10:12
    Вы его депортируйте, чтоб он вас не раздражал.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 мая в 10:12
    Зарема руководит альковом Арнольдыча и раздачей премий,чего тут непонятного???Ещё пытается подгрести под себя трансферы и составы на матч,замены в ходе игры,но это менее успешно.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    15 мая в 10:10
    Руководит "хорошими эмоциями". Что-то в этом направлении
    Izmar
    Izmar
    15 мая в 10:09
    Зарема Салихова в футболе - это Бузова в вокале.
    Prichal
    Prichal
    15 мая в 10:06
    Зарема - олицетворение всей спартакорвской политики последних лет, воруй и радуйся.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100