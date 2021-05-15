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Лещук: «Большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки»

15 мая 2021, 10:13

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о главных проблемах российского футбола.

У «Динамо» в принципе хорошая молодежь. Сейчас еще фонд специальный организовали, теперь любой болельщик может внести свой вклад в развитие академии и будущее динамовской молодежи. Вообще, это новая история, говорят, что уникальная для нашего футбола. Любой клуб был бы счастлив ежегодно получать мощную подпитку из собственных талантливых молодых футболистов. Не особо понимал, когда нашей молодежи совсем не давали шанса. А Шварц спокойно предоставил возможность ребятам, и они ей воспользовались, доказали, что ничем не хуже игроков, которые старше. Считаю, в российском футболе вообще надо больше доверять молодым, не бояться подключать их.

В России менталитет немного другой, даже в академиях всегда просят результат здесь и сейчас. Сколько раз встречались с европейскими командами на юношеском уровне — от них всегда просили играть в футбол. И их тренер никогда не ругался из-за ошибок.

Или бывает, что [детские команды] выигрывают 1:0 и перестают играть в свой футбол, начинают наобум выбивать мяч и все. Но какая разница в таком возрасте, выиграешь ты 1:0 или проиграешь 1:2? Главное же научиться играть, подготовить хорошего футболиста, который попадет в дубль, а потом в основу — и уже будет уметь играть и не будет бояться. Считаю, это большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки. И неважно где — в футболе или в обычной школе.

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Сп62
Сп62
15 мая в 11:29
От тренера требуют результат здесь и сейчас. Наигрывать молодёжь это риск потерять очки. Поэтому перед тренером всегда будет стоять эта дилема. Когда Лещук станет тренером, наверняка изменит свои взгляды.
ДАША Д
ДАША Д
15 мая в 10:30
Перспективы у команды есть.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 10:22, ред.
Надо давать играть молодёжи и не бояться этого делать и это правильно, как делает это Шварц. А то может быть до сих пор мы бы и не узнали кто это такие Захарян и Тюкавин , а сколько такой молодёжи так и остаются не заиграными в тени своего старшего поколения . Боязнь тренеров проиграть в том или ином матче и держать вечно в запасе молодых перспективных игроков, делает своё черное дело. Надо больше думать о молодёжи и наоборот стараться раскрывать весь потенциал в официальных матчах. Сколько молодёжи играет в зарубежных командах , просто не сравнимо с нашими. И там доверяют это делать, соответственно и растёт класс и мастерство молодёжи, играя с мастерами высокого уровня. А наши все варятся в собственном соку играя со своими ровесниками в юношеских и молодёжных командах . Респект таким тренерам которые не боятся брать на себя ответственность и дают молодёжи всё таки возможность проявить себя. И чем больше таких тренеров будет в российских клубах , тем больше классных игроков будет у нас играть и в сборной России. Как-то так. Всем Добра !!!
beefs
beefs
15 мая в 10:21
ну это, наверное, спорный момент, всегда есть противники...
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