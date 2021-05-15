Лещук: «Большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки»

Голкипер «Динамо» рассказал о главных проблемах российского футбола.

У «Динамо» в принципе хорошая молодежь. Сейчас еще фонд специальный организовали, теперь любой болельщик может внести свой вклад в развитие академии и будущее динамовской молодежи. Вообще, это новая история, говорят, что уникальная для нашего футбола. Любой клуб был бы счастлив ежегодно получать мощную подпитку из собственных талантливых молодых футболистов. Не особо понимал, когда нашей молодежи совсем не давали шанса. А Шварц спокойно предоставил возможность ребятам, и они ей воспользовались, доказали, что ничем не хуже игроков, которые старше. Считаю, в российском футболе вообще надо больше доверять молодым, не бояться подключать их.

В России менталитет немного другой, даже в академиях всегда просят результат здесь и сейчас. Сколько раз встречались с европейскими командами на юношеском уровне — от них всегда просили играть в футбол. И их тренер никогда не ругался из-за ошибок.

Или бывает, что [детские команды] выигрывают 1:0 и перестают играть в свой футбол, начинают наобум выбивать мяч и все. Но какая разница в таком возрасте, выиграешь ты 1:0 или проиграешь 1:2? Главное же научиться играть, подготовить хорошего футболиста, который попадет в дубль, а потом в основу — и уже будет уметь играть и не будет бояться. Считаю, это большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки. И неважно где — в футболе или в обычной школе.