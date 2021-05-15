Деспотович: «Уважаю всех нападающих в РПЛ, но лучший — я»

Нападающий «Рубина» рассказал о своей адаптации в казанском клубе.

Когда я подписал контракт с «Рубином», не тренировался на протяжении четырёх месяцев. Не проходил никакие сборы, не был в форме. И в первом матче, когда вышел на поле, у меня было один-два момента. Сразу все писали «зачем его взяли?», «почему у „Рубина“ такой нападающий?», «не надо было его подписывать». На тот момент я ответил большинству болельщиков, что покажу всё в конце сезона. Думаю, я всё доказал тем, кто критиковал меня.