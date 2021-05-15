Деспотович: «Уважаю всех нападающих в РПЛ, но лучший — я»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о своей адаптации в казанском клубе.
Когда я подписал контракт с «Рубином», не тренировался на протяжении четырёх месяцев. Не проходил никакие сборы, не был в форме. И в первом матче, когда вышел на поле, у меня было один-два момента. Сразу все писали «зачем его взяли?», «почему у „Рубина“ такой нападающий?», «не надо было его подписывать». На тот момент я ответил большинству болельщиков, что покажу всё в конце сезона. Думаю, я всё доказал тем, кто критиковал меня.
Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится вверху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно.
Напомним, Деспотович забил 33% голов «Рубина» в этом сезоне РПЛ.