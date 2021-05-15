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Деспотович: «Уважаю всех нападающих в РПЛ, но лучший — я»

15 мая 2021, 10:21

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о своей адаптации в казанском клубе.

Когда я подписал контракт с «Рубином», не тренировался на протяжении четырёх месяцев. Не проходил никакие сборы, не был в форме. И в первом матче, когда вышел на поле, у меня было один-два момента. Сразу все писали «зачем его взяли?», «почему у „Рубина“ такой нападающий?», «не надо было его подписывать». На тот момент я ответил большинству болельщиков, что покажу всё в конце сезона. Думаю, я всё доказал тем, кто критиковал меня.

Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится вверху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно.

Напомним, Деспотович забил 33% голов «Рубина» в этом сезоне РПЛ.

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Chevengur
Chevengur
15 мая в 23:13, ред.
Удивительное приобретение...Человек играл черти где, возраст уже к тридцатке, свободный агент. Казалось, что ждать от такого футболера нечего. А он оказался с амбициями, техникой и желанием играть.
pomor45
pomor45
15 мая в 20:22
"Свет мои, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?"
И ей зеркальце в ответ:
"Ты, конечно, спору нет:
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее".
И царица хохотать,
И плечами пожимать.
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась.
Гордо в зеркальце глядясь.
Сп62
Сп62
15 мая в 11:34
Теперь не надо собирать жюри для выбора лучшего. Всё уже решено.
rubinovyi2
rubinovyi2
15 мая в 11:10
Да ладно Деспо,никто тебя не троллил,по крайней мере в Рубине..))
А,вот сейчас тебя никто за язык не тянул,доказывай теперь,даже если это была шутка...))))
Tostao
Tostao
15 мая в 10:56
Заболотный категорически против!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 мая в 10:43
Есть еще один нападающий - лицо бренда "Босс". И тоже считает себя лучшим, или хотя бы лучше всех пахнущим.
Oplot
Oplot
15 мая в 10:29
Деспоту срочно нужно в Зенит под лигу чемпионов.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 10:23
Это его сугубо личное мнение
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