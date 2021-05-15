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Калиниченко: «Вообще не понимаю, как у „Зенита“ дела с fair play»

15 мая 2021, 07:23

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал на тему конкуренции своего бывшего клуба с «Зенитом» в чемпионате России.

Я не вижу, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в четвертый раз подряд.

Нет, столетие «Спартака» не может помешать. Потому что система выстроена у «Зенита». Опять же, стагнирующий чемпионат, суетливые трансферы у тех клубов, которые должны претендовать [на титул]. У «Зенита» всё стабильно, у них два с лишним состава. Они ротируют, могут докупать себе людей. Я вообще не понимаю, как у них с [финансовым] fair play? У них всё хорошо? Я понимаю, что была продажа Паредеса, ещё кого-то. Просто в любой момент люди могут взять любого — иностранца, русского, любого.

Для «Спартака» приход нового тренера может как раз быть минусом [в борьбе с «Зенитом»]. Если бы остался Тедеско, он бы понимал хотя бы возможности всей команды. Нужны качественные трансферы. Когда только пришёл Квинси [Промес], у него было хорошее настроение, было качество. Сейчас он немножко сварился. Не знаю, что с ним происходит — переадаптация, дегенерация. Он плохо выглядит. Три-четыре качественных игрока могут поднять «Спартак» до уровня «Зенита», по крайней мере, можно будет что-то попробовать.

По слухам, новым наставником «Спартака» после ухода Доменико Тедеско станет Руй Витория.

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n272nm
n272nm
15 мая в 22:34
Опять московские споли и слезы. Завидовать не хорошо. И я никак не могу понять, про какие два с лишним состава рассказывает бывший игрок Спартака?! Это он Мостового, Кругового, Чистякова, Одоевского и Шамкина имел в виду?! Или Кузяев, Сутормин и Ерохин - это супер игроки, которым никто в чемпионате не может составить конкуренцию?! А может Ракицкий с Жирковым тот самый второй состав?! Я уже устал слушать эту ахинею, про мега скамейку Зенита. Более того, наши московские коллеги всегда были рады полить помоями Дзюбу, дескать, Артем - бревно и все такое. Опять же, никто не заставлял страдающий от зависти Спартак вышвыривать своего воспитанника Артема Дзюбу на мороз. Там вопросы к Федуну, который посчитал, что Дзюба за бабки родных продаст и зажабил те деньги, которые просил Артем. Теперь можно задать вопрос Лене Федуну, на тему того, стоило ему жадничать или нет?! На мой взгляд, Федун эталонно обделался в этой истории. Заплатил бы чутка больше и заключил бы контракт на 5 лет, а не на 3 года, которые он предлагал Артему - глядишь, Спартак праздновал бы 3-е чемпионство подряд. Но зачем мясу признавать свои ошибки?! Куда удобнее не признавать свою ошибку, поливать помоями Дзюбу и люто завидовать Зениту. Хотя это парадокс какой-то. Дзюба, очевидно, лидер команды, но красно-белые изо всех сил будут рассказывать, что Артем деревянный. А потом Калиниченко будет вещать про два с лишним состава. Л- Логика! :))))
Little Caprice
Little Caprice
15 мая в 12:58
Пока существует Сочи - всё будет хорошо.
galem72
galem72 ответ Antikony (раскрыть)
15 мая в 10:31
Что такое "Луккойл" и почему его должна проверять счётная палата РФии? ))
Prichal
Prichal
15 мая в 10:05
Пока спартак не прекратит использовать народные деньги для отмывания всякой шушерой, он будет проигрывать Уфе.
stavr74
stavr74
15 мая в 09:45
Так же как они крылатый писуар у себя построили на бюджетные деньги ))))
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:37
    Garrincha58
    Garrincha58
    15 мая в 09:34
    Увлиниченко иди на свою незалежную и там считай гроши не твоё это дело экспертишка ещё тот
    Zhertva Liverpoolya
    Zhertva Liverpoolya
    15 мая в 09:27
    Неужели уголовник, дваждый осужденный за мошенничество, может честно вести дела в футболе?
    Liverpoolets
    Liverpoolets
    15 мая в 09:26, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
      15 мая в 09:23
      Газпром спонсор и УЕФА и ЛЧ. Интересоваться можно только размером вливаний, но не соблюдением ФФП
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ mihaluch (раскрыть)
      15 мая в 09:13, ред.
      Стоит отметить что у Зенита два титула в Европе это больше чем у всех в Истории Рпл,а выход из группы Лч это всё таки не много чем выйграть трофей,да даже выход в четвертьфинал мало,поэтому у Зенита и нет достижений в Европе в последнее время...
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      15 мая в 09:07
      Не завидуйте.
      Gahi
      Gahi
      15 мая в 09:02, ред.
      Конечно Промес скис и такое ощущение, что он как будто  не на своём месте и пропал тот азарт первых матчей, да это относится ко многим футболистам Спартака. Скорее всего это связанно с тренером Тедеско у которого чемоданное настроение скорее уехать и это передаётся игрокам. Спартаку нужен тренер который способен преобразить команду и по-новому раскрыть игроков.  Пожалуйста, пример Челси когда уволили Лэмпорда команда находилась на 9 месте и такие игроки как Хавертц, Вернер, Пулишич сникли и растворились в последних матчах, хотя они должны были стать лидерами и вести за собой команду. И вот приходит Томас Тухель в конце января и команда за четыре месяца преобразилась мы вновь увидели игроков которые в состоянии делать результат, итогом этого стал выход команды Челси в финал Кубка Англии и Лиги Чемпионов. Поэтому Спартаку нужен прежде всего тренер который может за короткое время поставить игру и добиться результата, а затем усиливать ее новыми футболистами. Удачи 
      Antikony
      Antikony
      15 мая в 08:44
      Когда Счетная Палата проверит Почту России и Луккойл о нецелевом использовании средств?
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      15 мая в 08:41
      Проведите у них проверку!
      Kaguzuti
      Kaguzuti ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      15 мая в 08:41
      Причем здесь Сутормин, если цска мертвый.
      ABir
      ABir
      15 мая в 08:37
      Наверное если бы что-то было не так, уэфа заинтересовался
      mihaluch
      mihaluch
      15 мая в 08:30
      Зенит сейчас напоминает Спартак конца столетия достаточно выиграть родной чемпионат а о Европе и не мечтают.
      beefs
      beefs
      15 мая в 08:12
      да все ок, не зря же газпром главный спонсор ЛЧ...
      mor57
      mor57
      15 мая в 08:01
      как эти экс любят нести всякое....лишь бы напомнить о себе и без разницы как...
      нечитайло
      нечитайло
      15 мая в 07:37
      УЕФА следит за всеми
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      15 мая в 07:30
      Да все хорошо у "Зенита" с фэйр плей, клянусь Суторминым!
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