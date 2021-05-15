Калиниченко: «Вообще не понимаю, как у „Зенита“ дела с fair play»

Экс-полузащитник «Спартака» порассуждал на тему конкуренции своего бывшего клуба с «Зенитом» в чемпионате России.

Я не вижу, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в четвертый раз подряд.

Нет, столетие «Спартака» не может помешать. Потому что система выстроена у «Зенита». Опять же, стагнирующий чемпионат, суетливые трансферы у тех клубов, которые должны претендовать [на титул]. У «Зенита» всё стабильно, у них два с лишним состава. Они ротируют, могут докупать себе людей. Я вообще не понимаю, как у них с [финансовым] fair play? У них всё хорошо? Я понимаю, что была продажа Паредеса, ещё кого-то. Просто в любой момент люди могут взять любого — иностранца, русского, любого.

Для «Спартака» приход нового тренера может как раз быть минусом [в борьбе с «Зенитом»]. Если бы остался Тедеско, он бы понимал хотя бы возможности всей команды. Нужны качественные трансферы. Когда только пришёл Квинси [Промес], у него было хорошее настроение, было качество. Сейчас он немножко сварился. Не знаю, что с ним происходит — переадаптация, дегенерация. Он плохо выглядит. Три-четыре качественных игрока могут поднять «Спартак» до уровня «Зенита», по крайней мере, можно будет что-то попробовать.