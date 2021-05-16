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Лантратов может перейти в ЦСКА

вчера, 14:00

ЦСКА намерен подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон.

Недавно Лантратов являлся лидером по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:17
Ну что же, было бы неплохо. Парню в ноябре 26 стукнет - самый расцвет для вратаря, да и Игорь не вечен. О замене пора задуматься . Перейдет или нет - это скоро выяснится .
Ждемс.
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:15
Не хотелось бы! Он нам и самим нужен!
Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:10
а где же ваша легенда свалик или славик.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:06
В этом сезоне Илья неплохо выступил, а каким он будет в следующем а тем более через сезон большой вопрос.
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:02
Правильное решение.
Игорь еще сезон поиграет, а там и замена будет...Помазун, Лантратов, Тороп.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Чему быть, того не миновать !!! Хороший вратарь !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:57
Посмотрим,что будет дальше.
ДСА
ДСА
вчера в 14:47
Самый вероятный вариант развития событий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Игорь ещё годик и свалит,Лантратов нужен!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:11
Неплохой вратарь, возможно будущая смена Игоря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10
Легенда 43 ещё лет 5 протянет.
Какой нафик Лантратов? Запарится по арендам бегать или на лавке сидеть...
drug01
drug01
вчера в 14:03
Всех тянут в ЦСКА
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