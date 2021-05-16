Лантратов может перейти в ЦСКА

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вчера, 14:00

ЦСКА намерен подписать вратаря «Химок» . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон.