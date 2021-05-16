Лантратов может перейти в ЦСКА

ЦСКА намерен подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон.
Недавно Лантратов являлся лидером по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ.
Ждемс.
Ждемс.
Игорь еще сезон поиграет, а там и замена будет...Помазун, Лантратов, Тороп.
Игорь еще сезон поиграет, а там и замена будет...Помазун, Лантратов, Тороп.
Какой нафик Лантратов? Запарится по арендам бегать или на лавке сидеть...
Какой нафик Лантратов? Запарится по арендам бегать или на лавке сидеть...