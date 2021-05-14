«Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за 2 млн евро

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14 мая 2021, 12:37

Защитник ЦСКА может перейти в другой клуб Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, 22-летнего воспитанника «армейцев» хочет приобрести «Локомотив». Утверждается, что «железнодорожники» выкупят Тикнизяна за 2 млн евро. Клуб ищет игрока на позицию левого защитника, у ЦСКА есть выбор на это амплуа.

Контракт Наира с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Недавно сам Тикнизян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».