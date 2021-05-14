«Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за 2 млн евро

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может перейти в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
По информации источника, 22-летнего воспитанника «армейцев» хочет приобрести «Локомотив». Утверждается, что «железнодорожники» выкупят Тикнизяна за 2 млн евро. Клуб ищет игрока на позицию левого защитника, у ЦСКА есть выбор на это амплуа.
Контракт Наира с ЦСКА действует до лета 2025 года.
Недавно сам Тикнизян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».
Навыки отбора очень низкие
По факту левый только щенников
Навыки отбора очень низкие
По факту левый только щенников
Щенников полуживой и все, широчайший выбор
Щенников полуживой и все, широчайший выбор
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Интересно, кто? Щенников?
У цска один нормальный крайний защитник - Фернандес.
Остальные либо переученные, либо нестабильные.
_________________________
Интересно, кто? Щенников?
У цска один нормальный крайний защитник - Фернандес.
Остальные либо переученные, либо нестабильные.
Видать на хорватский дешёвый рынок выходят армейцы.
Видать на хорватский дешёвый рынок выходят армейцы.