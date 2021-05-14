ГлавнаяНовости

«Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за 2 млн евро

14 мая 2021, 12:37

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может перейти в другой клуб Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, 22-летнего воспитанника «армейцев» хочет приобрести «Локомотив». Утверждается, что «железнодорожники» выкупят Тикнизяна за 2 млн евро. Клуб ищет игрока на позицию левого защитника, у ЦСКА есть выбор на это амплуа.

Контракт Наира с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Недавно сам Тикнизян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».

Все новости
Слухи«Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»
Сегодня, 01:19 Комментарии1
СлухиРондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку
Вчера, 20:51 Комментарии25
СлухиЗащитник «Байера» Драгович отказался переходить в «Динамо»
Вчера, 19:22 Комментарии3
СлухиЛунёв может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А
Вчера, 15:09 Комментарии12
СлухиЖиго может продолжить карьеру в ПСВ
Вчера, 12:24 Комментарии7
В «Чертаново» прокомментировали слухи об уходе Пиняева
Вчера, 11:14 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
14 мая в 21:07
Чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. А где тут кто или что?
particular
particular
14 мая в 20:18
Правильно, продать Тикнизяна, а купить какого-нибудь хорвата на излёте возраста Александра Македонского...
sv_1969
sv_1969
14 мая в 20:17
Не думаю что продадут
RamonCSKA
RamonCSKA ответ cska1948 (раскрыть)
14 мая в 18:09, ред.
Он скорее латераль, если у тебя только 3 центральных
Навыки отбора очень низкие
По факту левый только щенников
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 мая в 18:03
А кто вам сказал, что ЦСКА продаст Тикнизяна? Это всего лишь хотелки Локо.
cska1948
cska1948 ответ RamonCSKA (раскрыть)
14 мая в 18:01
Видимо помимо Щенникова имеется ввиду ещё и Зайнутдинов.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая в 17:42
Ни в коем случае нельзя армейцам отдавать своего воспитанника! Ни при каких обстоятельствах..
RamonCSKA
RamonCSKA
14 мая в 16:47
У нас есть выбор на позицию левого защитника?????
Щенников полуживой и все, широчайший выбор
oFANATo
oFANATo
14 мая в 16:07
Источник не внушающий доверия!)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ trimetil (раскрыть)
14 мая в 15:47
Не взлетел
trimetil
trimetil
14 мая в 15:25
А у Локо был левый защитник Лысов, Куда делся?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
14 мая в 15:23
По ходу Гончаренко возвращается в ЦСКА, что игроки тихоньку собирают свои чемоданы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 мая в 14:54
Когда Гинер переманил шейкелями Ахметова, воспитанника Рубина, коней это устроило. К чему теперь возмущения, тем более дело добровольное, в отличие от Рубина, который не хотел отпускать воспитанника академии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 14:08
Не понимаю, нахрена молодого перспективного воспитанника отдавать клубу РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 14:01
А как же джентльменское соглашение ведущих клубов...не переманивать и не покупать друг у друга игроков ???
LOpp
LOpp
14 мая в 13:53
все бегут из цска, все ходят играть в еврокубках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ СМЕШАРИКИ (комментарий удален) (раскрыть)
14 мая в 13:31
В любом случае дороже Сутормина
makkie
makkie
14 мая в 13:31
Клуб ищет игрока на позицию левого защитника, у ЦСКА есть выбор на это амплуа.
_________________________

Интересно, кто? Щенников?
У цска один нормальный крайний защитник - Фернандес.
Остальные либо переученные, либо нестабильные.
доктоР7
доктоР7
14 мая в 13:26
Бредятина, он молодой, Ещё себя не показал в армейском клубе, кто переспективного игрока продавать будет?
swed27
swed27
14 мая в 13:20
Дешево и сердито
ДСА
ДСА
14 мая в 13:18
Хороший ценник за игрока.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 13:11
Ключевая фраза : "Хочет приобрести". Так что все это пока на воде лопатой наковыряно.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 13:04
Конец сезона !!! Включается стремительно, - "Уточный режим " !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 13:01
Он стоит дороже!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 мая в 12:58
"Выкупит" звучит так, будто это уже решенный вопрос. А по факту скорее всего речь идет всего лишь о желании и предложении, от которого можно отказаться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 мая в 12:51
Дешевле только даром
Байкал-38
Байкал-38
14 мая в 12:50
Был бы хозяином Гинер, то запросил бы намного больше, а для этих и это многовато будет.
Видать на хорватский дешёвый рынок выходят армейцы.
beefs
beefs
14 мая в 12:40
а стоит он таких денег (рынок есть рынок)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100