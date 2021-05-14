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Д. Комбаров: «Пока не знаю, останусь ли в „Крыльях Советов“»

14 мая 2021, 04:47

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что самарский клуб не собирается продлевать контракт с 34-летним футболистом.

Вернуть «Крылья» в РПЛ было в том числе и делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе.

Я не знаю, останусь ли в «Крыльях». Этим вопросом пока не задавался. Сейчас конец сезона — будем разговаривать с руководством. Много слов сказано насчёт того, чтобы сохранить эту команду. Я надеюсь, что она сохранится, но только время покажет.

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Все комментарии
Nigmann
Nigmann
14 мая в 20:53
Толку от него ноль , зато з/п одна из самых больших, Так что давай! До свиданья!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 мая в 12:39
Правильно было написать - Оставят ли Комбарика в Крыльях ...
Не ему решать такие вопросы.
А то устроил ромашку - хочу не хочу .
ДСА
ДСА
14 мая в 08:46
Конечно останется, если большой прибавки к зарплате не попросит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 мая в 07:31
Насколько помню в последних играх выходил только на замену, то есть игроком основного состава не был, хотя предположу, что сумма по контракту у него явно не в хвосте плетется, поэтому скорее всего надо поблагодарить Дмитрия за все и расстаться.
memphis
memphis ответ beefs (раскрыть)
14 мая в 07:02
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 мая в 06:49
    Ты больше не кому не нужен!
    Caniggia
    Caniggia
    14 мая в 05:57
    Крылья стараются играть достаточно быстро. Так что этот древний ходячий пенс, умеющий только навешивать, будет только всё тормозить.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 мая в 05:20
    Тебе уже сказали досвидания.
    beefs
    beefs
    14 мая в 05:15
    Интересно, а зачем возвращались...
    swed27
    swed27
    14 мая в 04:55
    Да пора уже завершать карьеру
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