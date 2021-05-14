Д. Комбаров: «Пока не знаю, останусь ли в „Крыльях Советов“»

Защитник «Крыльев Советов» ответил на вопрос о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что самарский клуб не собирается продлевать контракт с 34-летним футболистом.

Вернуть «Крылья» в РПЛ было в том числе и делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе.

Я не знаю, останусь ли в «Крыльях». Этим вопросом пока не задавался. Сейчас конец сезона — будем разговаривать с руководством. Много слов сказано насчёт того, чтобы сохранить эту команду. Я надеюсь, что она сохранится, но только время покажет.