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ЦСКА хочет купить у «Локомотива» Мухина

15 мая 2021, 16:23

Как сообщает источник, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин попал в сферу интересов ЦСКА.

Утверждается, что стороны уже ведут активные переговоры по трансферу 19-летнего игрока.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

Контракт Мухина с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
В начале прошлого сезона ЦСКА был более классной командой, в окончании сезона Локо гораздо лучше...Всё меняется. Глядишь, совершив удачные сделки по игрокам мы выстрелим, а вы после ухода своих лидеров откатитесь вниз.
DAD81
DAD81
вчера в 02:42
Что-то я не совсем понимаю. А своего Костю Марадишвили на лавку решили задвинуть? Если трансфер состоится, то надо сказать досвидос Ахметову или Облякову, как по мне. Даже не знаю кого из них выбрать. Оба - вредители.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Байкал-38 (раскрыть)
15 мая в 23:34
В 2002 ЦСКА так же был без Европы) но покупали звёзд местной РПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 19:33
Вечереет ,
И над соккерам летают утки.
Разжирели.......
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
15 мая в 18:55
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ SHMEL (раскрыть)
    15 мая в 18:41
    Согласен, у игроков может быть свой смысл, но если смысл ухода из ЦСКА Тикнизяна в более классную команду на сегодняшний день он есть, то уход Мухина в команду без еврокубков и с туманным будущим нет никакого.
    Хотя пока это всё слухи.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    15 мая в 18:37
    ЦСКА может и не нужен, а деньги которые Гинер в долг брал нужны! Или может скажешь, что ЦСКА Гинеру принадлежит? Он уже давно свадебный генерал, а мазу держит ставленник ВЭБ.РФ Орешкин!!!
    Или для вас это новость?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 мая в 18:34
    У нас своих Мухиных тонна а если это просто обмен Тикнизяна на Мухина то это позор.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Байкал-38 (раскрыть)
    15 мая в 18:32
    Странно! Какому государству? На кой хрен государству ЦСКА или другой клуб? Откуда у государства деньги?
    SHMEL
    SHMEL ответ Байкал-38. (раскрыть)
    15 мая в 18:25
    Ты везде ищешь свою выгоду, уместную на твой взгляд, но у игроков, команд могут быть свои приоритеты и козыри, не всегда логичные и понятные простым болельщикам.
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    15 мая в 18:22
    Как сообщает источник, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин попал в сферу интересов ЦСКА ....ОСТАЛОСЬ УЗНАТЬ ,ЧТО ЭТО ЗА ИСТОЧНИК, БАБА НЮРА НА ЛАВКЕ ИЛИ СТОРОЖ МИХАЛЫЧ У ВИННОГО МАГАЗИНА..
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ XL-965 (раскрыть)
    15 мая в 18:20
    Какие у ЦСКА деньги? Гинер за долги отдал ЦСКА государству, а нынешним хозяевам упущенные деньги надо возмещать, а не транжирить!
    ermak6848
    ermak6848
    15 мая в 17:43
    да пусть - всё свежая кровь...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 мая в 17:35
    Да, очень талантливый опорник, поэтому желаю армейцам выиграть за него борьбу!
    XL-965
    XL-965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    15 мая в 17:30
    Деньги
    Ironigor
    Ironigor
    15 мая в 17:16
    Источник утверждает что соприкоснулись интересы двух агентов с мыслью ,- пора начинать раскручивать своих игроков, ты туда, а я сюда . Авось что и срастётся !!! Заодно поднимаем цену .
    oFANATo
    oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    15 мая в 17:08
    Как говорится время покажет...пока только одни слухи.
    oFANATo
    oFANATo ответ Loko best (раскрыть)
    15 мая в 17:06, ред.
    Тикнизяну и комубы то ни было сейчас надо думать на перед.....
    Генеральный директор Локомотива Владимир Леонченко объявил совету директоров клуба о том, что у железнодорожников есть риск не получить лицензию РФС в ближайшие годы.
    По информации , клуб может закончить 2021 год с убытком в 2 миллиарда 130 миллионов рублей в связи с тратами на ремонт инфраструктуры и погашение старых кредитов, дополнительные проблемы может принести невыход команды в Лигу чемпионов. Сообщается, что у Локомотива могут возникнуть проблемы с подписанием новых игроков, а в худшем случае железнодорожники могут не получить лицензию.
    Так что сейчас не только дело в том что у Локо игра лучше.
    Новым игрокам которых приглашает Локо надо оценивать все нюансы. Что бы не прогадать.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
    15 мая в 17:02
    Лично мне трансфер Тикнизяна не кажется каким то там сверхъестественным и особо нужным. У Локо таких своих навалом.
    Если был бы мой выбор, то если даже не ставить во главу кто чей воспитанник, то я однозначно выбираю Мухина. Но если Тикнизяна купят за два ляма, то это нормально вдруг вольётся в команду и вырастит в классного игрока.
    Ну, а стоимость Тикнизяна в два ляма объяснима, Олич на эти деньги нескольких дешёвых хорватов наберёт.
    Loko best
    Loko best ответ oFANATo (раскрыть)
    15 мая в 16:56
    Вот то,что они хотят купить Тикнизяна я вполне понимаю,ещё лучше если задешего....и самого Тикнизяна тоже понимаю,если он хочет уйти в Локо,все таки Локо сейчас выше классом чем ЦСКА.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    15 мая в 16:51
    Ответка от ЦСКА? Ну ладно Тикнизяну есть смысл переходить в Локо, а вот какой Мухину переходить в ЦСКА или Краснодар? Только стал играть в основе Локо, в сборную позвали, следующий сезон в еврокубках, а тут раз и перейти в команду и остаться без еврокубков и особенно как в случае с ЦСКА с туманным будущем.
    Тут реально смысла нет... хотя сумма опять же как за Тикнизяна... ну точно ответка от ЦСКА!
    oFANATo
    oFANATo ответ Loko best (раскрыть)
    15 мая в 16:46, ред.
    А Локомотив хочет за 2 млн. евро у ЦСКА купить Тикнизяна.....
    за такие копейки русского молодого игрока, который уже играет в основе, одному из конкурентов....
    Loko best
    Loko best
    15 мая в 16:38
    Что за бред????Какими должны быть идиотами руководство Локо,чтобы за такие копейки отдать русского молодого игрока,который уже играет с основе,одному из конкурентов????Хварацкелия ничему не научил?
    particular
    particular
    15 мая в 16:33
    Назревает клубно-футбольный бартер... Тикнизян с Мухиным поменяют майки, облобызают новые эмблемы, а бухгалтеры проведут взаимозачет в размере 2-х лимонов 😉
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 мая в 16:30
    Такой молодой, а уже такой дорогой
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