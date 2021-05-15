ЦСКА хочет купить у «Локомотива» Мухина

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15 мая 2021, 16:23

Как сообщает источник, полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов ЦСКА .

Утверждается, что стороны уже ведут активные переговоры по трансферу 19-летнего игрока.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

Контракт Мухина с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.