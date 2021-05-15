ЦСКА хочет купить у «Локомотива» Мухина

Как сообщает источник, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин попал в сферу интересов ЦСКА.
Утверждается, что стороны уже ведут активные переговоры по трансферу 19-летнего игрока.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».
Контракт Мухина с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.
Тут реально смысла нет... хотя сумма опять же как за Тикнизяна... ну точно ответка от ЦСКА!
Тут реально смысла нет... хотя сумма опять же как за Тикнизяна... ну точно ответка от ЦСКА!