ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2020/2021

«Барселона» рассматривает вариант с назначением Флика

18 мая 2021, 14:52

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил о своём уходе из клуба после окончания нынешнего сезона.

Немецкий футбольный союз ведёт переговоры с 56-летним специалистом о назначении на должность нового наставника сборной Германии, однако стороны ещё не пришли к соглашению.

Как сообщается, «Барселона» рассматривает Флика в качестве следующего главного тренера, потому что Рональд Куман может быть уволен. Флик входит в шорт-лист «сине-гранатовых».

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 09:26
нет, другие планы у Флика
Van Vanovich
Van Vanovich
19 мая в 09:55
Надо дать Куману поработать еще сезон! Он не плохо наиграл молодежь. Продать Месси, Бускетса, Юмтити, Ленгле, Пьянича, Гризмана, Дембеле , Брэйтуэйта, Пике.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Beka_byaka (раскрыть)
19 мая в 09:42
Золотые слова!
Beka_byaka
Beka_byaka
18 мая в 20:28
Эрика Тен Хага и полную волю действиям в работе с молодежью, 2 года времени, и увидим новую великую Барселону.
BarcelonaMD
BarcelonaMD ответ Dauletbek (раскрыть)
18 мая в 20:20
Это всего лишь твоё мнение ! с такой защитой и атакой БАРСЕ ничего не светит даже с ГВАРДИОЛОЙ !
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 19:11
Не в тренере там дело
DXTK
DXTK
18 мая в 18:58
А я бы пригляделся на месте Ляпорту к Семаку....... и к Тедеско........ ))))))
Dauletbek
Dauletbek ответ BarcelonaMD (раскрыть)
18 мая в 18:19, ред.
Такой хороший, что ни с Валенсией, ни с клубом из АПЛ, ничего не создал. Валю не то, чтобы не потянул, он её опустил в нижнюю строку.
Dauletbek
Dauletbek
18 мая в 18:18
Двумя руками за
Comentarios
Comentarios
18 мая в 16:13
Наверное больше Хаг подойдет прям стиль общий
swed27
swed27
18 мая в 15:06
Месси с Фликом не сработается
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 15:03
Было бы неплохо для Барселоны. Но пойдет ли Флик в клуб , у которого море проблем .Проблемы во всем : финансовые, проблемы с составом, игровые проблемы, проблема Месси... Так что Флик должен серьезно подумать прежде, чем соглашаться. Да и имеет он такой статус ,что вряд ли потянет ли Барселона его запросы.
Думаю, что сборная у Флика в приоритете.
Всем здоровья.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
18 мая в 14:58
Состав надо поменять а не тренера ! Куман хороший тренер !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100