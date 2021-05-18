«Барселона» рассматривает вариант с назначением Флика

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18 мая 2021, 14:52

Главный тренер «Баварии» объявил о своём уходе из клуба после окончания нынешнего сезона.

Немецкий футбольный союз ведёт переговоры с 56-летним специалистом о назначении на должность нового наставника сборной Германии, однако стороны ещё не пришли к соглашению.

Как сообщается, «Барселона» рассматривает Флика в качестве следующего главного тренера, потому что может быть уволен. Флик входит в шорт-лист «сине-гранатовых».