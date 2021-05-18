Зидан с большей долей вероятности останется в «Реале»

Зинедин Зидан всё ещё может остаться в «Реале» на следующий сезон.
В мадридском клубе считают, что с большей долей вероятности французский специалист не покинет команду. Издание El Chiringuito оценивает шанс того, что Зидан останется в «Реале», в 55%.
🗞️«En el REAL MADRID creen que ZIDANE se QUEDA al 55%»— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 18, 2021
La EXCLUSIVA de @jpedrerol , en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @FerminCanas pic.twitter.com/vqTxopdccX
У каждого естественно есть право на своё мнение, но на мой взгляд и болельщики и руководство Реала должны поблагодарить команду и тренерский штаб за волю и характер проявленный не несмотря, а вопреки.
Если на следующий сезон сохраним в составе игроков основы + точечно усилимся и сохраним главного тренера, уверен команда порадует болельщиков трофеями.
VAMOS REAL!!!
У каждого естественно есть право на своё мнение, но на мой взгляд и болельщики и руководство Реала должны поблагодарить команду и тренерский штаб за волю и характер проявленный не несмотря, а вопреки.
Если на следующий сезон сохраним в составе игроков основы + точечно усилимся и сохраним главного тренера, уверен команда порадует болельщиков трофеями.
VAMOS REAL!!!