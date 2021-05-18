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Зидан с большей долей вероятности останется в «Реале»

18 мая 2021, 08:51

Зинедин Зидан всё ещё может остаться в «Реале» на следующий сезон.

В мадридском клубе считают, что с большей долей вероятности французский специалист не покинет команду. Издание El Chiringuito оценивает шанс того, что Зидан останется в «Реале», в 55%.

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Hamman
Hamman
18 мая в 10:13
Учитывая аномальное колличество травмированных в уходящем сезоне, только полный невежа может обвинить главного тренера в отсутствии трофеев по итогу сезона. Из всех игр против топов проиграли только одну гостевую с Челси.
У каждого естественно есть право на своё мнение, но на мой взгляд и болельщики и руководство Реала должны поблагодарить команду и тренерский штаб за волю и характер проявленный не несмотря, а вопреки.
Если на следующий сезон сохраним в составе игроков основы + точечно усилимся и сохраним главного тренера, уверен команда порадует болельщиков трофеями.
VAMOS REAL!!!
Ironigor
Ironigor
18 мая в 09:47
Да и пускай остаётся !!!
milanetto10
milanetto10
18 мая в 09:25
да конечно останется в Мадриде у него есть всё
ДСА
ДСА
18 мая в 08:58
Сначала нужно доиграть чемпионат.
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