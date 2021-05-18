Зидан с большей долей вероятности останется в «Реале»

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18 мая 2021, 08:51

всё ещё может остаться в «Реале» на следующий сезон.

В мадридском клубе считают, что с большей долей вероятности французский специалист не покинет команду. Издание El Chiringuito оценивает шанс того, что Зидан останется в «Реале», в 55%.