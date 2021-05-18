ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2020/2021

«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Хави

18 мая 2021, 09:36

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий «Аль-Садд», вчера прилетел в Барселону с женой и детьми, чтобы провести отпуск дома.

Журналисты успели задать наставнику вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, однако Хави ответил, что ничего не слышал об интересе со стороны «Барселоны».

Кроме того, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не рассматривает Хави в качестве нового главного тренера команды прямо сейчас, даже если Рональд Куман будет уволен. Лапорта мог бы предложить Хави должность тренера «Барселоны Б», чтобы 41-летний специалист пошёл по стопам Хосепа Гвардиолы и возглавил основную команду «Барселоны» через несколько лет.

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:45
придёт ли вообще его время ?
Dauletbek
Dauletbek
18 мая в 18:25
Рано ему ещё
Мessi 10
Мessi 10
18 мая в 10:13
Надо попробовать привести Клоппа.
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 10:03
Хави пока еще не созрел до этого.
Legend 6
Legend 6
18 мая в 09:55
Хави контракт до 2025 года продлил только. Вряд ли уйдет в ближайшие пару лет.
mihaluch
mihaluch
18 мая в 09:50
Не рассматривает ему виднее.
sv_1969
sv_1969
18 мая в 09:40
Похоже у Лапорты планов нет)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100