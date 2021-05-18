«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Хави

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18 мая 2021, 09:36

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий «Аль-Садд», вчера прилетел в Барселону с женой и детьми, чтобы провести отпуск дома.

Журналисты успели задать наставнику вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, однако Хави ответил, что ничего не слышал об интересе со стороны «Барселоны».

Кроме того, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не рассматривает Хави в качестве нового главного тренера команды прямо сейчас, даже если будет уволен. Лапорта мог бы предложить Хави должность тренера «Барселоны Б», чтобы 41-летний специалист пошёл по стопам Хосепа Гвардиолы и возглавил основную команду «Барселоны» через несколько лет.