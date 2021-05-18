Лапорта ещё не принял решение относительно будущего Кумана

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18 мая 2021, 09:00

Вчера появилась информация о том, что «Барселона» решила уволить .

Как сообщается, каталонский клуб ещё не принимал решений относительно будущего голландского специалиста. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта должен встретиться с Куманом на следующей неделе после игры заключительного тура Ла Лиги против «Эйбара». Встреча пройдёт в понедельник или во вторник, на ней будет решаться вопрос о том, останется ли голландский тренер в команде.

Увольнение Кумана будет стоить «Барселоне» около восьми миллионов евро, поэтому Лапорта хочет посоветоваться в этом вопросе с футбольным директором «сине-гранатовых» Матеу Алемани. До завершения чемпионата президент каталонского клуба не будет принимать никаких решений, чтобы не создавать напряженную атмосферу в раздевалке перед заключительным матчем.