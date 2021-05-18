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Лапорта ещё не принял решение относительно будущего Кумана

18 мая 2021, 09:00

Вчера появилась информация о том, что «Барселона» решила уволить Рональда Кумана.

Как сообщается, каталонский клуб ещё не принимал решений относительно будущего голландского специалиста. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта должен встретиться с Куманом на следующей неделе после игры заключительного тура Ла Лиги против «Эйбара». Встреча пройдёт в понедельник или во вторник, на ней будет решаться вопрос о том, останется ли голландский тренер в команде.

Увольнение Кумана будет стоить «Барселоне» около восьми миллионов евро, поэтому Лапорта хочет посоветоваться в этом вопросе с футбольным директором «сине-гранатовых» Матеу Алемани. До завершения чемпионата президент каталонского клуба не будет принимать никаких решений, чтобы не создавать напряженную атмосферу в раздевалке перед заключительным матчем.

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Все комментарии
диванный спец
диванный спец
18 мая в 19:45
Я думаю что решат дать ему шанс и оставят его еще на год. Но за неимением денег летом не сделают толковых трансверов и за не удовлетворытельные результаты уволят Кумана посреди следующего сезона.
vastudio
vastudio
18 мая в 13:27
Я так понял можно ставить на Эйбар большую сумму?))
abramjan
abramjan
18 мая в 12:40
Месси прочитал новость что Кумана уволят и позвонил Ляпорте сказать что ЛяпортА ещё не решил окончательно о увольнении и будет думать)
Ironigor
Ironigor
18 мая в 11:11
Досвидули Куманёк !!! Всё решено давным давно, давным давно, давным давно !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 11:07
СМИшники стараются, информация появляется противоречивая
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 10:26
Решение принимает карлик, Лапорта номинальное лицо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 09:58
Последняя игра осталась!
stanichnik
stanichnik
18 мая в 09:25
Решение или приговор, кому как нравится, уже вынесены, а оглашение состоится сразу после окончания чемпионата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 09:02
Время ещё есть...
ДАША Д
ДАША Д
18 мая в 09:02
Последние неудачи его добили.
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