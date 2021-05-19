Тухель: «Надеюсь, Канте избежит травмы»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в матче 37-го тура АПЛ и объяснил замену полузащитника лондонцев на 32-й минуте встречи.

Это большой шаг к решению стоящей перед нами задачи, но говорить о её выполнении пока рано. Ещё ничего не решено, и в воскресенье нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться победы [в матче с «Астон Виллой»].

Сегодня мы провели великолепный матч, продемонстрировав высочайшую интенсивность, максимальный настрой и стремление к победе. Мы сыграли на высоком уровне и полностью заслужили эти три очка. Тем не менее ещё не время праздновать успех и раздавать похвалы. Это лишь три очка, и в воскресенье нам необходимо одержать ещё одну победу, чтобы завершить начатое.

Надеюсь, что Нголо сумеет избежать травмы. Он вовремя сообщил нам о том, что его беспокоит задняя поверхность бедра, и если он продолжит играть, это может привести к травме. Нам пришлось выпустить Ковачича. С ним мы так же рисковали, поскольку его выход планировался не ранее 60-й минуты, но никак не в первом тайме. Нам пришлось пойти на это, поскольку в некоторых ситуациях приходится рисковать. Это был один из важнейших матчей сезона, и я рад, что наши решения оказались правильными. Надеюсь, Нголо сможет вернуться в строй. Сегодня нам удалось компенсировать его потерю, но всё же с ним и без него — это две разные команды.