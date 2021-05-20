Сами Хедира объявил о завершении карьеры после окончания сезона

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20 мая 2021, 19:07

Полузащитник «Герты» в своём твиттере объявил о завершении карьеры.

После субботнего матча пора прощаться. Я так горжусь тем, что у меня была возможность пережить с вами все эти особенные моменты! Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям.

За свою футбольную карьеру Хедира успел поиграть за «Штутгарт» (2004-2010), «Реал» (2010-2015), «Ювентус» (2015-2020) и «Герту» (2020-2021). На счету полузащитника 77 матчей и 7 голов в составе сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.