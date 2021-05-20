ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьГермания. Бундеслига 2020/2021

Сами Хедира объявил о завершении карьеры после окончания сезона

20 мая 2021, 19:07

Полузащитник «Герты» Сами Хедира в своём твиттере объявил о завершении карьеры.

После субботнего матча пора прощаться. Я так горжусь тем, что у меня была возможность пережить с вами все эти особенные моменты! Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям.

Сами Хедира объявил о завершении карьеры после окончания сезона

За свою футбольную карьеру Хедира успел поиграть за «Штутгарт» (2004-2010), «Реал» (2010-2015), «Ювентус» (2015-2020) и «Герту» (2020-2021). На счету полузащитника 77 матчей и 7 голов в составе сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.

Все новости
СлухиБэйл рассматривает вариант с завершением карьеры после Евро
26 мая Комментарии7
Фернандо Торрес решил возобновить карьеру игрока
25 мая Комментарии13
ОфициальноПищек объявил о завершении карьеры
22 мая Комментарии2
ОфициальноИгрок «Лестера» Морган принял решение завершить карьеру
21 мая Комментарии3
СлухиБэйл может завершить карьеру в 2022 году
21 мая Комментарии12
Буффон — об уходе из «Ювентуса»: «Я отдал клубу всё, но получил ещё больше»
11 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
21 мая в 06:36
Один из главных творцов успеха чемпионского Штутгарта.
Хедира, Гомес, Хилберт, Пардо, Осорио, Мейра, Дельпьерр, Хильдебранд сотоварищи - мощная команда была.
Triem
Triem
20 мая в 23:26
Великолепная карьера! Спасибо Сами!
SAFqwer
SAFqwer
20 мая в 21:32
Давно пора
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 21:15
Наверное пойдёт тренеровать!
shlomo
shlomo
20 мая в 19:11
Удачи в дальнейшей жизни!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100