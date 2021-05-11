Буффон — об уходе из «Ювентуса»: «Я отдал клубу всё, но получил ещё больше»

Голкипер Джанлуиджи Буффон обратился к болельщикам в твиттере после своего объявления об уходе из «Ювентуса» в конце этого сезона.
Каждое начало имеет конец. И это конец моего второго пребывания в «Юве». Решение принято, оно зрело и обсуждалось уже несколько месяцев. Это непростое решение.
Ведь нелегко прерывать связь с этим местом. Тут моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность.
Я отдал все. Я получил еще больше. Наступит время, и об этом напишут книги. И мы будем жить. Всегда, до самого конца.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Отыграв один сезон в составе ПСЖ, летом 2019 года он вернулся в туринский клуб.