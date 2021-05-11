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Буффон — об уходе из «Ювентуса»: «Я отдал клубу всё, но получил ещё больше»

11 мая 2021, 20:42

Голкипер Джанлуиджи Буффон обратился к болельщикам в твиттере после своего объявления об уходе из «Ювентуса» в конце этого сезона.

Каждое начало имеет конец. И это конец моего второго пребывания в «Юве». Решение принято, оно зрело и обсуждалось уже несколько месяцев. Это непростое решение.

Ведь нелегко прерывать связь с этим местом. Тут моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность.

Я отдал все. Я получил еще больше. Наступит время, и об этом напишут книги. И мы будем жить. Всегда, до самого конца.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Отыграв один сезон в составе ПСЖ, летом 2019 года он вернулся в туринский клуб.

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Все комментарии
амурец
амурец
12 мая в 01:49
давно пора
Sexual Harassment
Sexual Harassment
11 мая в 23:32
Подошел к концу мой настенный плакат состава 2001-2002
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 21:30
Такого не когда не забудут!
Ironigor
Ironigor
11 мая в 21:21
БУФФОНИЩЕ, Всегда найдёт себе работу!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 20:54
Найдут ему место в структуре клуба
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