Буффон — об уходе из «Ювентуса»: «Я отдал клубу всё, но получил ещё больше»

Голкипер обратился к болельщикам в твиттере после своего объявления об уходе из «Ювентуса» в конце этого сезона.

Каждое начало имеет конец. И это конец моего второго пребывания в «Юве». Решение принято, оно зрело и обсуждалось уже несколько месяцев. Это непростое решение.

Ведь нелегко прерывать связь с этим местом. Тут моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность.

Я отдал все. Я получил еще больше. Наступит время, и об этом напишут книги. И мы будем жить. Всегда, до самого конца.