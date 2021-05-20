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Талалаев: «Прикладываем все усилия, чтобы оставить Мелкадзе и Тимофеева»

20 мая 2021, 00:45

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что клуб хочет сохранить в составе игроков «Спартака» Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе, которые выступали за грозненцев на правах аренды.

Тимофеев и Мелкадзе? Клуб ведет переговоры со «Спартаком», мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты. Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды.

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ДСА
ДСА
20 мая в 04:39
Ничья в последнем туре в обмен на аренду.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 01:17
В Ахмате то у них играть шансов больше будет.
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