Талалаев: «Прикладываем все усилия, чтобы оставить Мелкадзе и Тимофеева»

Рулевой «Ахмата» признался, что клуб хочет сохранить в составе игроков «Спартака» и , которые выступали за грозненцев на правах аренды.

Тимофеев и Мелкадзе? Клуб ведет переговоры со «Спартаком», мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты. Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды.