Защитник «Лестера» покинет команду по окончании сезона, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Стороны приняли решение не продлевать договор, который рассчитан до июня 2021 года.

