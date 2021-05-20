Месси расскажет о своём будущем 22 мая

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20 мая 2021, 20:57

В скором времени нападающий «Барселоны» расскажет о своих планах на будущее.

Как сообщается, в эту субботу, 22 мая, Лео даст интервью Diario Olé по случаю 25-летия аргентинского издания. Ожидается, что будут затронуты темы будущего Месси, а также его продления контракта с каталонским клубом.