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Месси расскажет о своём будущем 22 мая

20 мая 2021, 20:57

В скором времени нападающий «Барселоны» Лионель Месси расскажет о своих планах на будущее.

Как сообщается, в эту субботу, 22 мая, Лео даст интервью Diario Olé по случаю 25-летия аргентинского издания. Ожидается, что будут затронуты темы будущего Месси, а также его продления контракта с каталонским клубом.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:43
мы готовы прикоснуться к тайнам будущего !
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
21 мая в 12:16
продлит контракт 100%
не зря же барса взял кредит в сумме 500 лямов. как раз еще на 5 лет на зарплату Месси хватает.
Олег Гусов
Олег Гусов
21 мая в 11:36
После 22 мая Месси скажет , что из любви и преданности к Барселоне остается в ней на любых условиях !
Никуда Месси из Барсы не уйдет ! Этого он и его команда пиарщиков боятся больше всего на свете .
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
21 мая в 11:00
Если Месси не однолюб, то должен попробовать в другом клубе, с того хватит, в Зенит его!!!11
амурец
амурец
21 мая в 03:06
чего рассказывать то? останется в Барселоне. Кому он ещё нужен то?
ermak6848
ermak6848
20 мая в 23:44
Интрига мая 2021 года..
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
20 мая в 23:09
Он точно останется, но с понижением зп. Кому он нужен? Сити? Они создали новую боеспособную команду, без стерлинга и агуэро. ПСЖ? Возможно, если уйдёт мбаппе. Может быть Челси захочет. Например, вместо мазилы.
abramjan
abramjan
20 мая в 23:06
Всем по...й на гнома и его будущее
youtomee
youtomee
20 мая в 22:45
тут интересно только контракт на 550 лямов как и прошлый или больше? а остальное и так понятно
Beekeeper
Beekeeper
20 мая в 22:39
А что тут рассказывать то? снова подпишет контракт с барсой.
sv_1969
sv_1969
20 мая в 22:21
Наверное до 22 все спать не будут))
Бубнин
Бубнин
20 мая в 22:00
Будущее - это одно, а планы на будущее - это совсем другое.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 21:54
Какое бы решение Лео не принял, нельзя будет точно ответить : правильно это или нет. Космическая зарплата, которая давит на клубный бюджет , требует явного понижения. Это в случае если Месси останется. Если Лео уйдет, ведомость зарплатная "вздохнет с облегчением", но будет ли этот шаг спасением для команды - это сложный вопрос. Правильность любого решения можно будет оценить только по истечении нескольких месяцев.
Ждем эпохального заявления от легендарного футболиста.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 21:45
Нет будущего у карлика.
ошалевший
ошалевший
20 мая в 21:41
не просто же так они подписали пристарелого агуэро,да и не пойдёт он сам никуда,если только выпнут
Zenit_84
Zenit_84
20 мая в 21:24
осталось всего два дня
Futurista
Futurista
20 мая в 21:23
До 22 мая надо еще дожить...
SAFqwer
SAFqwer
20 мая в 21:22
Останется в Барсе до конца карьеры...
juvenale
juvenale
20 мая в 21:14
готовьте лягушек и улиток
Шуnя771
Шуnя771
20 мая в 21:09
Ямщик! Не гони лошадей!
allemz
allemz
20 мая в 21:02
Будущее Месси интересно исключительно только глорам Роналду
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 21:01
Ничего нового мы не услышим
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
20 мая в 20:59
((((( ой прям ждать будут(! ахахха
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