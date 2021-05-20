Месси расскажет о своём будущем 22 мая

В скором времени нападающий «Барселоны» Лионель Месси расскажет о своих планах на будущее.
Как сообщается, в эту субботу, 22 мая, Лео даст интервью Diario Olé по случаю 25-летия аргентинского издания. Ожидается, что будут затронуты темы будущего Месси, а также его продления контракта с каталонским клубом.
🔟🇦🇷 Este sábado, entrevista exclusiva con Lionel Messi en la edición especial de #Ole25Años pic.twitter.com/1Mzq1Sew7B— Diario Olé (@DiarioOle) May 19, 2021
Ждем эпохального заявления от легендарного футболиста.
Всем здоровья.
Ждем эпохального заявления от легендарного футболиста.
Всем здоровья.