Помазун получил предложения от клубов Испании и Франции

Менеджер Алексей Николаев, консультирующий вратаря ЦСКА , рассказал о будущем игрока.

Чемпионаты в Европе продолжаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, который вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион. Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут.