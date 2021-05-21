Помазун получил предложения от клубов Испании и Франции

Менеджер Алексей Николаев, консультирующий вратаря ЦСКА Илью Помазуна, рассказал о будущем игрока.
Чемпионаты в Европе продолжаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, который вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион. Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье нужно получать игровую практику.
Ждем ТО, там и узнаем новое место работы талантливого парня.
Всем здоровья.
Ждем ТО, там и узнаем новое место работы талантливого парня.
Всем здоровья.