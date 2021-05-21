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Помазун получил предложения от клубов Испании и Франции

21 мая 2021, 14:18

Менеджер Алексей Николаев, консультирующий вратаря ЦСКА Илью Помазуна, рассказал о будущем игрока.

Чемпионаты в Европе продолжаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, который вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион. Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье нужно получать игровую практику.

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Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 18:03
...три клуба высшей лиги Испании...три клуба высшей лиги Франции...один клуб,нет-два!
Ничего не напоминает любителям хорошего советского кино???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
21 мая в 16:30
Думаю, скоро все проясниться. Но Европа - это другой уровень. Будем подождать окончательного решения.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 мая в 16:25, ред.
Заработать на нем ЦСКА сейчас не сможет. Поэтому для ЦСКА сейчас должны быть интереснее варианты с арендой в европейском клубе при условии, что он сможет получать там игровую практику. А это вряд ли. Интерес европейских клубов может быть в том, чтобы купить молодого перспективного игрока и отдать его в аренду в клубы попроще. Не факт что эти клубы будут сильнее Урала, а лига сильнее РПЛ. Вопрос в том, что конкретно ему готовы предложить в Европе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 мая в 16:09
Ждать в Зените бесполезно когда есть такие предложения как Испания и Франция)))).
Руководству ЦСКА надо отпустить ( за хорошие деньги) парня.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 15:11
Парню всего то 24 года. Для вратаря - это ничто. Если будет возможность, то надо пробовать себя в Европе, вернуться домой всегда успеет. Надеюсь, руководство армейцев не будет чинить препятствий и отпустит парня в Европу, все же это лучше чем Урал.
Ждем ТО, там и узнаем новое место работы талантливого парня.
Всем здоровья.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
21 мая в 15:01
"у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции........Урал также проявляет интерес.")
VAN ARM
VAN ARM
21 мая в 14:47
через год возможно но не раньше))
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 14:44
Это конечно здорово
SHMEL
SHMEL
21 мая в 14:39
Хороший вратарь, но устал ждать, Игоря переплюнуть во вратарском мастерстве сложно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 14:36
Илюша мог достойно выступать и у нас но Игорь реально номер один поэтому парня надо отпускать тем более в Европу если конечно это не утка.
mihaluch
mihaluch
21 мая в 14:30
Акинфеева с ворот не убрать не быть же вечно вторым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 мая в 14:29
Пожалуй с учетом трансфера в ЦСКА Лантратова, для Помазуна будет лучшим вариантом трансфер в Европу, но не в Урал.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 мая в 14:26
Вот это респект парню, агент работает как надо, ждём в зените
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