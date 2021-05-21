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Захарян: «Очень горд быть в сборной, это мечта»

21 мая 2021, 14:32

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Было два предложения от главной сборной Армении, но я поехал на молодежный чемпионат Европы, а потом почти сразу был вызван в главную сборную России. Поэтому даже и думать времени не было.

Очень горд быть в сборной, это мечта. Личного разговора с Черчесовым не было, но все мы понимаем, что надо подойти к Евро в оптимальной форме, все готовимся. В сборной все гораздо быстрее и интенсивнее. Стараюсь адаптироваться, думаю, со временем выйду на такой же уровень. Надеюсь помочь сборной и со временем уже в ней играть.

Конечно, этот вызов — большой опыт для меня, даже если не поеду на сам турнир. Это большой плюс для меня. Если говорить о шансах, то почему нет? Я буду работать, а решит уже тренер.

Старшие в сборной приняли отлично, Дзюба и все основные игроки поздравили с вызовом. Коллектив и атмосфера очень хорошие. Сначала было волнение, обращался на «вы», но в процессе работы привык, перешли на «ты». Я уважаю всех поровну, потому что в сборной все большие футболисты. Больше общаюсь с молодыми игроками и партнерами из «Динамо». Дзюба меня поздравил с вызовом, а на тренировках он создает хорошую атмосферу благодаря своим шуткам.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 17:59
Рано радуешься,только в этом сезоне столько вас побывало!!!
Ironigor
Ironigor
21 мая в 15:55, ред.
Я думаю этот паренёк влюбил своей игрой всех болельщиков футбола, независимо от их принадлежности. Этот парень в свои семнадцать лет, делает на поле то, что вызывает только восхищение. Не смотря на его возраст, он очень мудр в своих действиях на поле. Он обладает хорошими данными, отличной техникой, скоростными качествами не только бега, но и принятия решений на поле, хороший поставленный удар, что он уже не раз доказывал. Я думаю такие качества и увидели в сборной. Не зря же его пригласили в главную команду России. Пожелаем Арсену удачи везде где бы он не играл! Всем Добра!
stanichnik
stanichnik
21 мая в 15:47, ред.
Не силён в области международного футбольного права, поэтому не могу судить на сколько правомочна Федерация футбола Армении приглашать под знамёна своей сборной футболиста, хоть и
этнического армянина, но родившегося в России и никогда ни одного дня не проживавшего в Армении. Но всё равно руководство нашей сборной поступило мудро и главное дальновидно, включив в расширенный список команды Арсена Захаряна, так стремительно ворвавшегося во взрослый футбол и ярко заигравшего в РПЛ этой весной. Осталось только выпустить парня в ближайшей официальной игре и пожелать ему удачи и здоровья!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 14:56
Арсен - очень талантливый парень, что он доказал своей игрой за Динамо. Приглашение его в сборную совсем не удивило, а как раз порадовало. Если парень не снизит к себе требования, то в ближайшее время может стать основным игроком сборной. Главное - не загнать парня которому только на днях стукнет 18.
Удачи Арсену и в клубе, и в сборной, и желательно без травм.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
21 мая в 14:45
Интересно, как он общается с Юрием Валентиновичем тоже на ты или на Вы? Между ними разница почти 20 лет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 14:40
Посмотрим усач использует потенциал парня или нет.
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