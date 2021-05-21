Захарян: «Очень горд быть в сборной, это мечта»

Полузащитник «Динамо» поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Было два предложения от главной сборной Армении, но я поехал на молодежный чемпионат Европы, а потом почти сразу был вызван в главную сборную России. Поэтому даже и думать времени не было.

Очень горд быть в сборной, это мечта. Личного разговора с Черчесовым не было, но все мы понимаем, что надо подойти к Евро в оптимальной форме, все готовимся. В сборной все гораздо быстрее и интенсивнее. Стараюсь адаптироваться, думаю, со временем выйду на такой же уровень. Надеюсь помочь сборной и со временем уже в ней играть.

Конечно, этот вызов — большой опыт для меня, даже если не поеду на сам турнир. Это большой плюс для меня. Если говорить о шансах, то почему нет? Я буду работать, а решит уже тренер.

Старшие в сборной приняли отлично, Дзюба и все основные игроки поздравили с вызовом. Коллектив и атмосфера очень хорошие. Сначала было волнение, обращался на «вы», но в процессе работы привык, перешли на «ты». Я уважаю всех поровну, потому что в сборной все большие футболисты. Больше общаюсь с молодыми игроками и партнерами из «Динамо». Дзюба меня поздравил с вызовом, а на тренировках он создает хорошую атмосферу благодаря своим шуткам.