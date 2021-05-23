Зидан останется в «Реале». Так считает ближайшее окружение тренера

Будущее Зинедина Зидана в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.
DirectoGol утверждает, что ближайшее окружение французского специалиста считает, что Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне.
После матча 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» Зидан заявил, что поговорит с руководством о своем будущем в клубе.
Напомним, что «Реал» остался без трофеев впервые с сезона-2009/10.
Да и в ЛЧ может бы еще играли...
Выдать такой результат с игроками Кастильи в старте - это мощно!
Зизу оставайся!
Да и в ЛЧ может бы еще играли...
Выдать такой результат с игроками Кастильи в старте - это мощно!
Зизу оставайся!
Денег не тратит, три ЛЧ подряд выиграл...
Денег не тратит, три ЛЧ подряд выиграл...