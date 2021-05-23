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Зидан останется в «Реале». Так считает ближайшее окружение тренера

23 мая 2021, 00:44

Будущее Зинедина Зидана в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.

DirectoGol утверждает, что ближайшее окружение французского специалиста считает, что Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне.

После матча 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» Зидан заявил, что поговорит с руководством о своем будущем в клубе.

Напомним, что «Реал» остался без трофеев впервые с сезона-2009/10.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:11
надо спокойно дождаться определённости
RoArt
RoArt
23 мая в 11:13
Если бы не травмы - Ла лигу бы точно взяли!
Да и в ЛЧ может бы еще играли...
Выдать такой результат с игроками Кастильи в старте - это мощно!
Зизу оставайся!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 мая в 11:05
Мбаппе мне кажется, что хотел бы именно к нему прийти в клуб.
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 08:27
Тут пятьдесят на пятьдесят.
ABir
ABir
23 мая в 07:58
Даже второе место для Реала рассматривается, как неудача. Но не вся вина здесь лежит на Зидане. Надо продолжать работать и в следующем сезоне трофеи должны прийти к сливочным
Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 мая в 06:21
Пусть делает, что планировал. Вопрос уже не в нем.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 мая в 06:16
И это правильно
Остапчук 67
Остапчук 67
23 мая в 06:06
Чем он плох?
Денег не тратит, три ЛЧ подряд выиграл...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 05:45
Оставят Зидана ещё на сезон.
STVA 1
STVA 1
23 мая в 05:04
Зизу надо бы уже решить
Mangur
Mangur
23 мая в 04:55
Руководству виднее. Что гадать?
swed27
swed27
23 мая в 02:15
Пора Зидану отдохнуть
mihaluch
mihaluch
23 мая в 02:03
Бывают неудачные сезоны.
амурец
амурец
23 мая в 01:14
останется хорошо
Ironigor
Ironigor
23 мая в 00:57
Пусть остаётся !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 00:46
Наверное останется ещё на сезон!
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