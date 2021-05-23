Зидан останется в «Реале». Так считает ближайшее окружение тренера

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23 мая 2021, 00:44

Будущее в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.

DirectoGol утверждает, что ближайшее окружение французского специалиста считает, что Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне.

После матча 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» Зидан заявил, что поговорит с руководством о своем будущем в клубе.

Напомним, что «Реал» остался без трофеев впервые с сезона-2009/10.