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Зидан: «„Реал“ может стать лучше без меня. Важен не я, а команда»

21 мая 2021, 18:30

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб после окончания сезона.

Веду ли я какие-либо переговоры с клубом? Нет. Мы думаем только о завтрашнем матче. Важна команда, а не то, что я собираюсь делать. Самое главное — это не я или кто-то другой, а команда, завтрашняя игра, то, чего мы хотим добиться завтра. Это единственное, о чём мы думаем.

Учитывая всё, что произошло в этом году, мы собираемся провести 90 минут на очень высоком уровне, чтобы попытаться выиграть чемпионат. Сейчас не время говорить о моём будущем. Не время говорить не только обо мне, но и о том, что клуб собирается делать. Мы должны вложить всю свою энергию в завтрашнюю игру.

Может ли «Реал» стать лучше без меня? Конечно. Я уверен в этом. Я вернулся сюда с большим количеством энергии, и я отдал всё этому клубу.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 14:11
всё проходит, всё
95-shishani-95
95-shishani-95
21 мая в 21:33
Очень жаль, если он действительно уйдет, не собрав команду с Мбаппе, Холландом, Алабой, Камавингой и многими другими игроками!
ceret
ceret
21 мая в 21:06, ред.
Скорее всего, Аллегри возглавит Реал.Зидан в Юве
Caniggia
Caniggia
21 мая в 20:54
Уже бредит Юве, Зидан продажная!
eleven LC
eleven LC
21 мая в 20:44
Жаль если Зидан уйдёт,все помнят что стало с Реалом в 2018 году после его ухода!
Introvert
Introvert
21 мая в 19:14
Полностью согласен с Зиданом. Зидан - неважный тренер. Реал станет лучше без него.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 19:14
Настоящий профессион дефуа.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 мая в 19:07
Жаль его терять... Приятно, когда командой руководит легенда клуба. Ему и ошибки проще прощать. И игроки на него равняются.
Gahi
Gahi
21 мая в 19:02
Так может сказать только тот кто сделал всё, чтобы выиграть с командой всё что проводятся для клубных соревнований. Зинедин Зидан был Великим игроком, а с успехами руководимого им Реала он стал Великим тренером. Но при всём этом он также остаётся скромным и доброжелательным человеком, что ещё больше вызывает к себе уважение. И даже в последнем туре разыгрываемого чемпионата Зидан с Реалом сохраняют надежду на победу в Ла Лиги Испании. При всех сложностях  этого розыгрыша проблемами и травмами игроков, пандемией коронавируса, команда под руководством Зидана смогла собраться и мобилизоваться на достойное завершения чемпионата. А кто станет чемпионом мы узнаем уже завтра после окончания 38 тура между командами Реал - Вильярреал и Вальядолид - Атлетико. Удачи 
Ironigor
Ironigor
21 мая в 18:53
Значит точно уходит , а жаль !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 мая в 18:51
Он не раз будет возвращаться
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
21 мая в 18:39
Возможно завтра неподалеку будет находиться Матерацци
d_fincher
d_fincher
21 мая в 18:36
Важно вовремя 81уть, а потом вернуться за победами.
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