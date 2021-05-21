Зидан: «„Реал“ может стать лучше без меня. Важен не я, а команда»

Главный тренер «Реала» прокомментировал слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб после окончания сезона.

Веду ли я какие-либо переговоры с клубом? Нет. Мы думаем только о завтрашнем матче. Важна команда, а не то, что я собираюсь делать. Самое главное — это не я или кто-то другой, а команда, завтрашняя игра, то, чего мы хотим добиться завтра. Это единственное, о чём мы думаем.

Учитывая всё, что произошло в этом году, мы собираемся провести 90 минут на очень высоком уровне, чтобы попытаться выиграть чемпионат. Сейчас не время говорить о моём будущем. Не время говорить не только обо мне, но и о том, что клуб собирается делать. Мы должны вложить всю свою энергию в завтрашнюю игру.

Может ли «Реал» стать лучше без меня? Конечно. Я уверен в этом. Я вернулся сюда с большим количеством энергии, и я отдал всё этому клубу.