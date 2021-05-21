Яя Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика»

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» , сообщил, что его клиент покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика». Туре работал в донецком клубе с февраля этого года.

С чем связан уход Яя? Да ни с чем. Есть клубы, которые хотят пригласить его на работу, в том числе из РПЛ . Яя сейчас учится, получает лицензию, работать главным тренером он пока не может. Я думаю, что через год-два он будет работать где-нибудь в Испании, Англии или Франции.

Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров. Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее. Мы не будем проигрывать «Локомотиву» из Тбилиси и «Лудогорцу». А у нас каких-то дебилов набирают.