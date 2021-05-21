ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиУкраина. Премьер-Лига 2020/2021

Яя Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика»

21 мая 2021, 17:10

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что его клиент покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика». Туре работал в донецком клубе с февраля этого года.

С чем связан уход Яя? Да ни с чем. Есть клубы, которые хотят пригласить его на работу, в том числе из РПЛ. Яя сейчас учится, получает лицензию, работать главным тренером он пока не может. Я думаю, что через год-два он будет работать где-нибудь в Испании, Англии или Франции.

Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров. Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее. Мы не будем проигрывать «Локомотиву» из Тбилиси и «Лудогорцу». А у нас каких-то дебилов набирают.

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
St David
St David
22 мая в 12:46
Все правильно. Среди тренеров довольно мало темнокожих спортсменов, хотя ряд из них безусловно обладает надлежащими качествами и квалификацией. Туре - один из них. Анри, Виера, Хасселбайнк, Зеедорф, Райкаард, Гуллит...
Ironigor
Ironigor
21 мая в 18:08
Селюк живая реклама !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 17:46
То как Селюк рекламирует свой товар , ему в этом деле равных нет. Его послушать, так его подопечные самые лучшие , причем не только как игроки, но и как тренеры. Он даже неликвид умудряется впарить , не обидев и себя, и игрока.
Хотя на счет ярче и продуктивнее есть большие сомнения.
sv_1969
sv_1969
21 мая в 17:20
Выкрутился Селюк
shlomo
shlomo
21 мая в 17:16
Ну что то пошло не так
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100