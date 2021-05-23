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Гвардиола рассказал, что является самым сложным в работе главного тренера

23 мая 2021, 11:26

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что для него является самым сложным в работе главным тренером.

Наша работа очень тяжелая. Мы можем говорить о тактике, но каждые два или три дня мы оставляем девять игроков вне игры. Это причиняет вам боль, это очень тяжело. Есть хорошие ребята, которые отлично тренируются, но не играют. Поэтому самая сложная часть работы тренером — говорить футболистам, кто выйдет на поле, а кто останется в запасе.

Ранее Гвардиола прокомментировал уход из команды нападающего Серхио Агуэро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 12:30
А всем кажется, что легко.
beefs
beefs
23 мая в 11:30
Работы лёгкой не бывает...
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