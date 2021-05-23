Гвардиола рассказал, что является самым сложным в работе главного тренера

Наставник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, что для него является самым сложным в работе главным тренером.

Наша работа очень тяжелая. Мы можем говорить о тактике, но каждые два или три дня мы оставляем девять игроков вне игры. Это причиняет вам боль, это очень тяжело. Есть хорошие ребята, которые отлично тренируются, но не играют. Поэтому самая сложная часть работы тренером — говорить футболистам, кто выйдет на поле, а кто останется в запасе.