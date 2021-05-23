Терри: «Моя цель — тренировать „Челси“. Никогда не возглавлю „Тоттенхэм“»

Легендарный капитан «Челси» , ныне работающий ассистентом главного тренера «Астон Виллы», рассказал о своих тренерских амбициях.

Мои амбиции ясны. У меня есть конечная цель — тренировать «Челси». Моя команда будет побеждать, она будет очень хорошо организованная, очень хорошо натренированная, очень хорошо подготовленная и с четвёркой защитников.

Я смотрю на Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда и на их успехи. То, что сделал Лэмпард в своём первом сезоне в «Челси», и что Джеррард сделал в «Рейнджерс» — просто невероятно. Ранее я не был готов занимать должность главного тренера. Я не собираюсь сразу возглавлять команду. С тех пор как я нахожусь в «Астон Вилле», я отказался от двух предложений.

Мне нужно что-то особенное, чтобы уйти отсюда. У меня остался еще один год по контракту с «Астон Виллой». Я нахожусь в привилегированном положении, потому что никуда не тороплюсь. Я хочу быть номером один, когда стану главным тренером.

Я бы никогда не возглавил «Тоттенхэм». Никогда. «Тоттенхэм» — единственный клуб, который я бы никогда не тренировал.