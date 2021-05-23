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Терри: «Моя цель — тренировать „Челси“. Никогда не возглавлю „Тоттенхэм“»

23 мая 2021, 08:46

Легендарный капитан «Челси» Джон Терри, ныне работающий ассистентом главного тренера «Астон Виллы», рассказал о своих тренерских амбициях.

Мои амбиции ясны. У меня есть конечная цель — тренировать «Челси». Моя команда будет побеждать, она будет очень хорошо организованная, очень хорошо натренированная, очень хорошо подготовленная и с четвёркой защитников.

Я смотрю на Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда и на их успехи. То, что сделал Лэмпард в своём первом сезоне в «Челси», и что Джеррард сделал в «Рейнджерс» — просто невероятно. Ранее я не был готов занимать должность главного тренера. Я не собираюсь сразу возглавлять команду. С тех пор как я нахожусь в «Астон Вилле», я отказался от двух предложений.

Мне нужно что-то особенное, чтобы уйти отсюда. У меня остался еще один год по контракту с «Астон Виллой». Я нахожусь в привилегированном положении, потому что никуда не тороплюсь. Я хочу быть номером один, когда стану главным тренером.

Я бы никогда не возглавил «Тоттенхэм». Никогда. «Тоттенхэм» — единственный клуб, который я бы никогда не тренировал.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
24 мая в 00:23
пфффффффффффф ты как тренер что-то выиграй а потом харчами перебирай
azkan
azkan
23 мая в 17:23
Синяя кровь Терри говорит про ТТХ)))
Сегодня надеюсь Астон Вилла нас поддержит в борьбе за топ 4)
Romeo 777
Romeo 777
23 мая в 11:28
Успехов!
DXTK
DXTK
23 мая в 10:29, ред.
иди в Арсенал, а лучше в Куинз Парк Рейнджерс там очень любят аристократов .
Caniggia
Caniggia
23 мая в 10:07
Думаю, у Терри должно получиться лучше, чем у Лэмпарда. Всё же Джон пожестче и поконкретнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 мая в 09:06
Что плохого ему сделали шпоры?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 09:04
Будем ждать ещё одного необыкновенного.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 08:58
Джон упрямый, своей цели добьется
shlomo
shlomo
23 мая в 08:48
Позиция Джона понятна
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