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Родальега: «Руни пил как сумасшедший, а Джеррард танцевал без рубашки»

23 мая 2021, 10:05

Бывший нападающий «Уигана» и «Фулхэма» Уго Родальега рассказал, что большинство футболистов пьют алкоголь.

Если бы люди знали, сколько раз я видел Уэйна Руни в Манчестере с выпивкой, он пил как сумасшедший. Я много раз видел Стивена Джеррарда в баре, танцующего без рубашки... Они люди, в этом нет ничего плохого.

Я могу сосчитать на пальцах одной руки количество футболистов, которые не пьют. Все мы любим выпить. Я всегда это говорил. Мне нравится пить и танцевать. Я люблю танцевать сальсу. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что мы футболисты, но мы тоже люди.

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Владиславчик
Владиславчик
23 мая в 11:54
Ну он нападающий вообще-то...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 мая в 10:52
Почему ты бухаешь?
Просто захотелось станцевать сальсу.....
Ironigor
Ironigor
23 мая в 10:19, ред.
Наши видать меньше пьют, а то бы тоже были бы такими же классными игроками как Руни и Джеррард !!!)))
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