Родальега: «Руни пил как сумасшедший, а Джеррард танцевал без рубашки»

Бывший нападающий «Уигана» и «Фулхэма» рассказал, что большинство футболистов пьют алкоголь.

Если бы люди знали, сколько раз я видел Уэйна Руни в Манчестере с выпивкой, он пил как сумасшедший. Я много раз видел Стивена Джеррарда в баре, танцующего без рубашки... Они люди, в этом нет ничего плохого.

Я могу сосчитать на пальцах одной руки количество футболистов, которые не пьют. Все мы любим выпить. Я всегда это говорил. Мне нравится пить и танцевать. Я люблю танцевать сальсу. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что мы футболисты, но мы тоже люди.