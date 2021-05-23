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Дюпин: «Будем говорить, если „Зенит“ подойдёт»

23 мая 2021, 15:35

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита».

У меня контракт с «Рубином» ещё два года. Если «Зениту» нужно и подойдут с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба.

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112910415
112910415
вчера в 09:03
беспременно подойдёт !
13 RUS
13 RUS
24 мая в 14:24, ред.
Дюпин второй дзюба пустомеля, совсем зазнался
chromage
chromage
24 мая в 09:32
Что-то он "звезду словил" похоже. Провел один успешный сезон, в котором к слову заслуги в том числе и Слуцкого и, конечно, защитников Уремовича и Старфельта. Тут как говорится - иногда лучше жевать чем говорить.
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
24 мая в 07:15
За 30млн пусть уходит))все довольны!Медведя поднатаскаем!)
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 мая в 23:40
Играют те,кого Зенит кинул,по своему обыкновению,а Рубин подобрал и возвращает "бывших" в футбол...
Напомнить тебе судьбу Чори..?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ rubinovyi2 (раскрыть)
23 мая в 21:02
Вообще то пока у Зенита вратарская линия укомплектована. И ребята опытные, хоть и помладше Дюпина. Так что если и брать кипера, то молодого, типа Сафонова или Максименко. А по поводу ослабить конкурента - так все друг у друга отовариваются и переманивают игроков. Это футбол, ничего личного.
Кстати, в Рубине сейчас играют Шатов, Мусаев, Могилевец - бывшие зенитовцы. Так что и вам от Зенита перепадает...
YVG
YVG
23 мая в 20:15
Дюпин, конечно, не Шуррле, но тоже ничего.
valt134
valt134
23 мая в 19:57
Имя его-НИКТО и зовут его-НИКАК. Попроще надо быть. До Саши Беленова ему далеко. Как в спортивном плане, так и в Человеческом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 19:54
Трансфер, который может изменить «Зенит».
Пора вспомнить, что вратарь – половина команды.
.....и быстрей решать вопрос по Сафонову....
stanichnik
stanichnik
23 мая в 19:14
Не являюсь поклонником питерской команды, скорее наоборот, но я, как и многие любители футбола в нашей стране, искренне переживаю за неё, когда она выступает в ЕвроКубках. С уходом Малофеева в главной команде Газпрома самое слабое звено это вратарская позиция. И если во внутреннем чемпионате уровень мастерства питерских вратарей ещё как-то позволяет добиваться положительного результата за счёт игры защитной линии и атакующих действий линии нападения, то в Европе на протяжении ряда лет клуб с берегов Невы постоянно терпит фиаско. Три года назад, когда подопечные Семака выиграли первый из трёх последних чемпионатов, игра вратарей была лишь на шестой позиции и как раз в тот момент Дюпин мог абсолютно бесплатно оказаться в Питере. Но там посчитали, что голкипер пропустивший пятьдесят мячей им не подходит. Но простите, какой должен быть показатель у вратаря команды идущей на последнем месте ТТ где за тридцать туров забивается тринадцать мячей, но при этом Дюпин признаётся четырежды лучшим вратарём тура и в шестнадцати поединках лучшим игроком в своей команде. Уже в сентябре после первого поражения своей команды от аутсайдера, где лучшим игроком был признан, как раз Дюпин, Миллер должен был обратить на него внимание. Но может быть сейчас Боссы Газпрома наконец-то проявят к нему должный интерес. ведь тридцать три года для вратаря это ещё не критический возраст.
sten312
sten312
23 мая в 19:01
Самораспиаренный великовозврастный вратарь,зенит еще Черчесова в ворота подпишет.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 мая в 18:40
Не смотря на все минусы,перечисленные тобой,если потребуется обескровить потенциального соперникеа,Зенит готов на любые траты.Вспомни Семака,Бухарова...((
rubinovyi2
rubinovyi2
23 мая в 17:23
Пусть подходят,но не с разговором,а с готовым контрактом и ценником,лямов 30...))))
Little Caprice
Little Caprice ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 мая в 17:14
Странный разговор Зенита и Дюпина:

Дюпин: "Здравствуйте,1000000"
Зенит: "Нет, 1500000"
Дюпин: "Приятно иметь с Вами дело"
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 17:10
Дюпин - хороший вратарь, но возраст уже поджимает. Все же 33 - это уже финишная прямая. Лучше бы не дергался и играл за Рубин. Но парень по всей видимости грезит Зенитом , хочет чемпионом стать . А вот нужен ли Зениту Дюпин - это вопрос??? Там и так ветеранов хватает.
"Удочку " свою Юрок в Питер забросил, а вот будет ли поклевка - это скоро узнаем???
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 мая в 16:15
Годиков ему многовато, это минус.
Выстрелил он только в этом году, это второй минус.
От скромности не умрет, это третий минус.
А по совокупности - мужик словил звезду. Хотя в его возрасте этого не должно быть.
В общем так себе вариант. но тренерам виднее..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 15:50
Странный разговор Зенита и Дюпина :
- Здравствуйте,1000000
-Нет,1500000
-До свидания..
ДСА
ДСА
23 мая в 15:41
Сначала узнает сумму контракта...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 мая в 15:36
Скоро всё узнаем...
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