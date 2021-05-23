Дюпин: «Будем говорить, если „Зенит“ подойдёт»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита».
У меня контракт с «Рубином» ещё два года. Если «Зениту» нужно и подойдут с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба.
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита».
У меня контракт с «Рубином» ещё два года. Если «Зениту» нужно и подойдут с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба.
"Удочку " свою Юрок в Питер забросил, а вот будет ли поклевка - это скоро узнаем???
Всем здоровья.
"Удочку " свою Юрок в Питер забросил, а вот будет ли поклевка - это скоро узнаем???
Всем здоровья.