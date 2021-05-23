«Спартаку» предлагали подписать Кудряшова и Смольникова

Кандидатуры крайних защитников Фёдора Кудряшова и Игоря Смольникова были предложены «Спартаку».
Как сообщается, даже учитывая дефицит игроков на этой позиции, руководство московского клуба приняло решение не подписывать этих футболистов. «Спартак» не заинтересован в переходе возрастных защитников. Кроме того, Кудряшов и Смольников даже не находились в шорт-листах «красно-белых».
Ранее Кудряшов рассказал, что у него закончился контракт с «Антальяспором».
А Кудряшову необязательно играть, чтобы вызываться в сборную России под крыло к Черчесову )))
А Кудряшову необязательно играть, чтобы вызываться в сборную России под крыло к Черчесову )))