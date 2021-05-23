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«Спартаку» предлагали подписать Кудряшова и Смольникова

23 мая 2021, 14:28

Кандидатуры крайних защитников Фёдора Кудряшова и Игоря Смольникова были предложены «Спартаку».

Как сообщается, даже учитывая дефицит игроков на этой позиции, руководство московского клуба приняло решение не подписывать этих футболистов. «Спартак» не заинтересован в переходе возрастных защитников. Кроме того, Кудряшов и Смольников даже не находились в шорт-листах «красно-белых».

Ранее Кудряшов рассказал, что у него закончился контракт с «Антальяспором».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Alhunah (раскрыть)
23 мая в 16:35
Птенец Агузарова)
Mangur
Mangur
23 мая в 16:14
Смольников вполне бы подошёл Спартаку.
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 15:42
Кого только в Спартак не сватают.
RomzesRZN
RomzesRZN
23 мая в 15:38
Максимум в дубль и то на лавку.
ABir
ABir
23 мая в 15:34
Лишь бы чего-нибудь впялить. Не взяли и хорошо
Caniggia
Caniggia
23 мая в 15:31
Более нелепого предложения сложно придумать!
Alhunah
Alhunah ответ makkie (раскрыть)
23 мая в 15:09
уникальный футболист=))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 15:02
Может на них проклятье?!
makkie
makkie
23 мая в 14:54
Пусть агенты и дальше суетятся.

А Кудряшову необязательно играть, чтобы вызываться в сборную России под крыло к Черчесову )))
sv_1969
sv_1969
23 мая в 14:51
Это к Зениту ))
beefs
beefs
23 мая в 14:32
руководство знает что делает...
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