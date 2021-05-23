«Спартаку» предлагали подписать Кудряшова и Смольникова

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23 мая 2021, 14:28

Кандидатуры крайних защитников и были предложены «Спартаку».

Как сообщается, даже учитывая дефицит игроков на этой позиции, руководство московского клуба приняло решение не подписывать этих футболистов. «Спартак» не заинтересован в переходе возрастных защитников. Кроме того, Кудряшов и Смольников даже не находились в шорт-листах «красно-белых».

Ранее Кудряшов рассказал, что у него закончился контракт с «Антальяспором».