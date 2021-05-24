Рамос: «Мне больно, что я не смогу помочь сборной Испании»

Капитан «Реала» в своём твиттере прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020.

После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, не похожего ни на один в моей карьере, наступает чемпионат Европы. Я боролся и работал душой и телом каждый день, чтобы иметь возможность восстановиться на 100% для выступлений за «Реал» и национальную сборную, но не всегда всё идет так, как вы хотите.

Мне больно, что я не смог помочь своей команде и сборной Испании, но в этом случае лучше отдохнуть, полностью восстановиться и в следующем сезоне вернуться, как я всегда это делал. Больно не представлять свою страну, но надо быть честным и искренним. Я желаю всем своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что мы проведём отличный чемпионат Европы. Я буду радоваться за них дома в качестве болельщика. Viva Espana! Hala Madrid!