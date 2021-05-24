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Рамос: «Мне больно, что я не смогу помочь сборной Испании»

24 мая 2021, 15:48

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своём твиттере прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020.

После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, не похожего ни на один в моей карьере, наступает чемпионат Европы. Я боролся и работал душой и телом каждый день, чтобы иметь возможность восстановиться на 100% для выступлений за «Реал» и национальную сборную, но не всегда всё идет так, как вы хотите.

Мне больно, что я не смог помочь своей команде и сборной Испании, но в этом случае лучше отдохнуть, полностью восстановиться и в следующем сезоне вернуться, как я всегда это делал. Больно не представлять свою страну, но надо быть честным и искренним. Я желаю всем своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что мы проведём отличный чемпионат Европы. Я буду радоваться за них дома в качестве болельщика. Viva Espana! Hala Madrid!

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
24 мая в 20:50
Обидно за Кэпа, может все-таки стоило взять. Хотя не берусь судить категорично, насколько он восстановился. В любом случае на этом Евро испанцам особо ничего не светит.
Hamman
Hamman
24 мая в 19:06, ред.
Не думаю что надо сразу же хейтить тренера сборной. Да, Рамос один из столпов на которых держалась сборная Испании на протяжении многих лет. Но Серёгу не вызвали из-за его травмы. Сыграть одну игру и получить рецидив в его возрасте чревато завершением карьеры на высшем уровне. И Реалу он очень нужен был в составе на финишном отрезке, ведь знаем как он умеет подбодрить команду когда не идёт игра, вдохновить на последний штурм. И часто это срабатывало.
Правильно Рамос говорит. Лучшее решение это отдохнуть и долечиться.
Испания в последние годы хорошими защитниками не блещет, так что у Рамоса ещё будет шанс выйти на поле в майке сборной.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 мая в 16:29
Странное решение тренера, но он за это отвечает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 15:53
Энрике ещё пожалеет об этом.
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