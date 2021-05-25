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«Вы сыграли важную роль в моём развитии». Осимхен попрощался с Гаттузо

25 мая 2021, 15:23

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на своей странице в инстаграме попрощался с Дженнаро Гаттузо, ранее покинувшим пост главного тренера «адзурри».

Вы сыграли важную роль в моем развитии. Не только как игрока, но и как мужчины.

Я действительно ценю все, что вы сделали для меня на поле и вне его, я восхищался вами как игроком, и иметь возможность работать под вашим руководством и называть вас своим боссом — это то, что я никогда не забуду.

Я всегда буду ценить вас. Желаю вам всего самого наилучшего в вашем новом приключении, босс.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:25
Не очень получилось у Гаттузо в Наполи.
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