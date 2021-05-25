«Вы сыграли важную роль в моём развитии». Осимхен попрощался с Гаттузо

Нападающий «Наполи» на своей странице в инстаграме попрощался с , ранее покинувшим пост главного тренера «адзурри».

Вы сыграли важную роль в моем развитии. Не только как игрока, но и как мужчины.

Я действительно ценю все, что вы сделали для меня на поле и вне его, я восхищался вами как игроком, и иметь возможность работать под вашим руководством и называть вас своим боссом — это то, что я никогда не забуду.

Я всегда буду ценить вас. Желаю вам всего самого наилучшего в вашем новом приключении, босс.