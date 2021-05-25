Бензема: «Зидан не уйдёт, вот увидите. Не могу представить „Реал“ без него»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о будущем Зинедина Зидана в мадридском клубе.
Зидан — тренер «Реала», разве нет? Не вижу причин, по которым он может уйти. Он не уйдет, вот увидите. На данный момент я не могу представить «Реал» без Зидана.
Зидан – мой тренер, но я воспринимаю его как старшего брата. Он всегда оказывал мне поддержку вне зависимости от того, хорошо или плохо я играю. Он помогал мне становиться лучше из года в год.
Ранее сообщалось, что Зидан возьмёт недельный перерыв, прежде чем сказать о своём будущем «Реалу».
С прагматической стороны если смотреть - новый тренер это новая тактика, новая стратегия, новый подход. Очень помогает когда в команде предстоят большие кадровые изменения, или же прежний тренерский штаб завёл команду в такой тупик, и которого выход сам найти не смог.
Зидан ТОП тренер. Не признавать это могут только голословные хейтеры.
Главное преимущество Зидана перед любым другим потенциальным тренером Реала, это то что он знает абсолютно всю ,,кухню" клуба. В клубе он свой для всех!
Не думаю что у руководства клуба есть какие-то серьёзные сомнения насчёт его кандидатуры. Тут скорее всего сам Зидан сомневается, остались ли эмоциональные силы у него на продолжение. Поэтому и молчит руководство.
Отдохнёт Зидан, поразмыслит и объявит о своем решении...
С прагматической стороны если смотреть - новый тренер это новая тактика, новая стратегия, новый подход. Очень помогает когда в команде предстоят большие кадровые изменения, или же прежний тренерский штаб завёл команду в такой тупик, и которого выход сам найти не смог.
Зидан ТОП тренер. Не признавать это могут только голословные хейтеры.
Главное преимущество Зидана перед любым другим потенциальным тренером Реала, это то что он знает абсолютно всю ,,кухню" клуба. В клубе он свой для всех!
Не думаю что у руководства клуба есть какие-то серьёзные сомнения насчёт его кандидатуры. Тут скорее всего сам Зидан сомневается, остались ли эмоциональные силы у него на продолжение. Поэтому и молчит руководство.
Отдохнёт Зидан, поразмыслит и объявит о своем решении...