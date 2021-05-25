Бензема: «Зидан не уйдёт, вот увидите. Не могу представить „Реал“ без него»

Нападающий «Реала» поделился мыслями о будущем в мадридском клубе.

Зидан — тренер «Реала», разве нет? Не вижу причин, по которым он может уйти. Он не уйдет, вот увидите. На данный момент я не могу представить «Реал» без Зидана.

Зидан – мой тренер, но я воспринимаю его как старшего брата. Он всегда оказывал мне поддержку вне зависимости от того, хорошо или плохо я играю. Он помогал мне становиться лучше из года в год.