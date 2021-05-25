ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Бензема: «Зидан не уйдёт, вот увидите. Не могу представить „Реал“ без него»

25 мая 2021, 14:42

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о будущем Зинедина Зидана в мадридском клубе.

Зидан — тренер «Реала», разве нет? Не вижу причин, по которым он может уйти. Он не уйдет, вот увидите. На данный момент я не могу представить «Реал» без Зидана.

Зидан – мой тренер, но я воспринимаю его как старшего брата. Он всегда оказывал мне поддержку вне зависимости от того, хорошо или плохо я играю. Он помогал мне становиться лучше из года в год.

Ранее сообщалось, что Зидан возьмёт недельный перерыв, прежде чем сказать о своём будущем «Реалу».

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии4
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии5
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
25 мая в 18:46
Зидан легенда Реала, Зидан наш тренер - это всё эмоциональная составляющая.
С прагматической стороны если смотреть - новый тренер это новая тактика, новая стратегия, новый подход. Очень помогает когда в команде предстоят большие кадровые изменения, или же прежний тренерский штаб завёл команду в такой тупик, и которого выход сам найти не смог.
Зидан ТОП тренер. Не признавать это могут только голословные хейтеры.
Главное преимущество Зидана перед любым другим потенциальным тренером Реала, это то что он знает абсолютно всю ,,кухню" клуба. В клубе он свой для всех!
Не думаю что у руководства клуба есть какие-то серьёзные сомнения насчёт его кандидатуры. Тут скорее всего сам Зидан сомневается, остались ли эмоциональные силы у него на продолжение. Поэтому и молчит руководство.
Отдохнёт Зидан, поразмыслит и объявит о своем решении...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 15:36
Лучший дуэт в команде
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 15:22
Что ты такое говоришь??? Аллегри сидит на чемоданах, всем отказывает , нехорошо так хорошего дядю прокатывать.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 14:57
Да уже сколько времени ходят эти слухи???
Никто никуда не идёт и не уйдёт !!!
Зидан - это Реал !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 14:47
Бензема знает, что говорит.
shlomo
shlomo
25 мая в 14:45
Это решит сам Зидан...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100