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Стал известен состав сборной Дании — соперника России по группе на ЧЕ-2020

26 мая 2021, 01:50

Датский футбольный союз опубликовал заявку национальной команды страны на чемпионат Европы-2020. Сборная Дании является одним из соперников России по группе B.

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Реннов («Шальке»), Йонас Лессль («Мидтьюлланд»);

Защитники: Даниэль Васс («Валенсия»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Николай Бойлесен, Матиас Занка (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Андерсен («Фулхэм»);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Матиас Йенсен, Кристиан Норгор (оба — «Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Интер»), Андерс Кристиансен («Мальме»);

Нападающие: Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Андреас Ольсен («Болонья»), Миккел Дамсгаард («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Корнелиус («Парма»).

Ранее стал известен состав сборной Испании на Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:52
Дзюба их побьёт !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 мая в 17:46
Клубы, в которых играют футболисты Дании, как и другие наши соперники по группе, серьёзные и вызывают уважение, и кто-то скажет, что всё, хана нашим ребятам, но хочу всем напомнить, что не только имена определяют итог матча, а кое-что другое, что явствует из известного лозунга мушкетёров у А. Дюма.
Travios
Travios
26 мая в 14:10
давайте объективно: нам хана, ребятки)) нужно молиться на победу с финнами и выходить с 3 места, ну а там нас точно похоронят. даже домой лететь не надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
26 мая в 12:40
А мне кажется , что при любом вратаре на очки можно рассчитывать только в игре с Финляндией, да и то.....
Константин Белых
Константин Белых
26 мая в 11:32
Поульсен из Лейпцига это мощно конечно. Это не Федька Смолов. Будем надеятся что усач поставит в раму Дюпина. Только не Шунин и Джанаев-против Бельгии это будет цирк. А по факту-оподливяться именно с Данией.
Dima salev
Dima salev
26 мая в 11:22
Надеюсь не будем мальчик для бытя
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
26 мая в 11:14
У них 19 (девятнадцать!!!!) человек в составе из топ-5 Европы. Молодежка на Евро показала нашим как надо играть в футбол. Между прочим в Дании нет госфинансирования профессионального футбола. Вред ГАЗПРОМА, РЖД, ВТБ и региональных бюджетов двойной и становится очевидным.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 10:51
После того, как физрук и Ко обделаются начнутся опять разговоры по кругу, как было с Наполеоном Слуцом, поймавший хайп, после выхода на евро)). Типа, а что они смогли, если все фактически играют в росчемпе? Скорости не те, интенсивность не та и пойдут отмазы деревянного капитана пешехода в высших эшелонах.
Остаётся верить в "чудо" в Питере)...
STVA 1
STVA 1
26 мая в 10:21
Защита АПЛ....Хейберг и Дилейни сожрут в опорной! В нападении нам одного Брэтуэйта хватит!
Но будем надеяться на чудо!
LOpp
LOpp
26 мая в 10:18
что-то у меня плохое предчувствие..
Hypnoz
Hypnoz
26 мая в 10:17
Судя по составу - это похороны !
Zenit_84
Zenit_84
26 мая в 09:26
Удачи нашей команде, не смотря на датский состав!
VeniaminS
VeniaminS
26 мая в 08:58
Состав силен,будет не просто.
Честный Зритель
Честный Зритель
26 мая в 08:48
ухааа посмотрел команды в которых они играют и сразу все понятно стало))ох потаскаю сборную усатого ...интересно как он потом после 5 0 от Дании отмазываться будет)))
13 RUS
13 RUS
26 мая в 08:19
8 нападающих, а у усатого 3 столба, тьфу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 08:10
Дания - 19 игроков из топ-5 лиг...
У нас слегка поскромней...2 игрока из топ-5 лиг...

Россия - состав на 200,5 млн евро
Дания - состав на 303,7 млн евро

Но это всего лишь цифры...
Кто сильней узнаем уже через 26 дней 13 часов и 53 минуты.....
Жаль немного конечно что главная очная игра за 2-е место в группе будет именно в Копенгагене...но...таков календарь и регламент...
safari-05
safari-05
26 мая в 07:56
У нас пара игроков всего в Европе играют, у них все
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ swed27 (раскрыть)
26 мая в 07:41
Сегодня в хоккей) в футболе, как повезёт)
Caniggia
Caniggia
26 мая в 07:25
Состав из АПЛ, Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги! Ох, отгрузят они нам целую авоську люлей, тем более у себя в Копенгагене!
димон 37
димон 37
26 мая в 07:22
Зато есть дзюба, жиркоф и оздоеф зенит санкт петербург
SHMEL
SHMEL
26 мая в 07:07
Состав грозный, но нам не привыкать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 05:24
Как говорится, глаза боятся а ноги делают.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 мая в 05:20
Мы у них выиграем
valt134
valt134
26 мая в 03:39
Авось русский «АВОСЬ» проконает... Но состав явно сильнее нашего.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
26 мая в 03:10
По сравнению с с нашим составом пешеходов выгляди очень грозно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 03:04
Ох и наваляют они нашим...
simon_3d
simon_3d ответ swed27 (раскрыть)
26 мая в 02:49
Ага, если только в фифе на новичке
simon_3d
simon_3d
26 мая в 02:47
Мое мнение, что это команда, которая способна преподнести сенсансацию на Евро, например дойдя до 1/2, поэтому думаю, что сборная России влетит Дании примерно так же, как и Бельгии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 мая в 02:09
Каспер Шмейхель («Лестер»)
Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»)
Томас Дилейни («Боруссия» Д)
Кристиан Эриксен («Интер»)
Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»)
Миккел Дамсгаард («Сампдория»)

Ну допустим, мы на этих топ-игроков можем ответить Головиным... А дальше?
Ironigor
Ironigor
26 мая в 02:09
Да нам должно быть всё равно какой состав у сборной Дании . Нам просто нужно их выиграть и вся математика !!! Удачи сборной России !!! Всем Добра !!!
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