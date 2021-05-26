Стал известен состав сборной Дании — соперника России по группе на ЧЕ-2020

Датский футбольный союз опубликовал заявку национальной команды страны на чемпионат Европы-2020. Сборная Дании является одним из соперников России по группе B.
Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Реннов («Шальке»), Йонас Лессль («Мидтьюлланд»);
Защитники: Даниэль Васс («Валенсия»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Николай Бойлесен, Матиас Занка (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Андерсен («Фулхэм»);
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Матиас Йенсен, Кристиан Норгор (оба — «Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Интер»), Андерс Кристиансен («Мальме»);
Нападающие: Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Андреас Ольсен («Болонья»), Миккел Дамсгаард («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Корнелиус («Парма»).
Ранее стал известен состав сборной Испании на Евро-2020.
Остаётся верить в "чудо" в Питере)...
Остаётся верить в "чудо" в Питере)...
Но будем надеяться на чудо!
Но будем надеяться на чудо!
У нас слегка поскромней...2 игрока из топ-5 лиг...
Россия - состав на 200,5 млн евро
Дания - состав на 303,7 млн евро
Но это всего лишь цифры...
Кто сильней узнаем уже через 26 дней 13 часов и 53 минуты.....
Жаль немного конечно что главная очная игра за 2-е место в группе будет именно в Копенгагене...но...таков календарь и регламент...
У нас слегка поскромней...2 игрока из топ-5 лиг...
Россия - состав на 200,5 млн евро
Дания - состав на 303,7 млн евро
Но это всего лишь цифры...
Кто сильней узнаем уже через 26 дней 13 часов и 53 минуты.....
Жаль немного конечно что главная очная игра за 2-е место в группе будет именно в Копенгагене...но...таков календарь и регламент...
Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»)
Томас Дилейни («Боруссия» Д)
Кристиан Эриксен («Интер»)
Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»)
Миккел Дамсгаард («Сампдория»)
Ну допустим, мы на этих топ-игроков можем ответить Головиным... А дальше?
Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»)
Томас Дилейни («Боруссия» Д)
Кристиан Эриксен («Интер»)
Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»)
Миккел Дамсгаард («Сампдория»)
Ну допустим, мы на этих топ-игроков можем ответить Головиным... А дальше?