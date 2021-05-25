Саутгейт объявил предварительную заявку сборной Англии на Евро-2020

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25 мая 2021, 15:50

Главный тренер сборной Англии объявил заявку из 33-х футболистов, которые вызваны в национальную команду для подготовки к Евро-2020.

В итоговую заявку войдут 26 человек.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд Беллингхэм, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Келвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Бакайо Сака («Арсенал»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Ранее стало известно, что голкипер «Бернли» Поуп не сыграет за Англию на Евро-2020 из-за травмы.