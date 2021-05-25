Крал включен в состав сборной Чехии для подготовки к Евро-2020

Тренерский штаб сборной Чехии определил заявку из игроков, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.
В список из 23 футболистов был включен полузащитник «Спартака» Алекс Крал.
На Евро-2020 сборная Чехии в группе D сыграет с Хорватией, Англией и Шотландией.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о предложениях по трансферу Крала.
Алекс весной выдал шикарный отрезок и помог Спартаку завоевать 2-е место.
Вспоминается голевой пас Крала в сборной, хотя он и не часто подключается к атакам.
Алекс весной выдал шикарный отрезок и помог Спартаку завоевать 2-е место.
Вспоминается голевой пас Крала в сборной, хотя он и не часто подключается к атакам.