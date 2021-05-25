Крал включен в состав сборной Чехии для подготовки к Евро-2020

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25 мая 2021, 13:37

Тренерский штаб сборной Чехии определил заявку из игроков, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

В список из 23 футболистов был включен полузащитник «Спартака» .

На Евро-2020 сборная Чехии в группе D сыграет с Хорватией, Англией и Шотландией.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о предложениях по трансферу Крала.