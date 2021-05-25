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Крал включен в состав сборной Чехии для подготовки к Евро-2020

25 мая 2021, 13:37

Тренерский штаб сборной Чехии определил заявку из игроков, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

В список из 23 футболистов был включен полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

На Евро-2020 сборная Чехии в группе D сыграет с Хорватией, Англией и Шотландией.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о предложениях по трансферу Крала.

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Все комментарии
makkie
makkie
25 мая в 15:44
Не удивительно.
Алекс весной выдал шикарный отрезок и помог Спартаку завоевать 2-е место.
Вспоминается голевой пас Крала в сборной, хотя он и не часто подключается к атакам.
shlomo
shlomo
25 мая в 13:42
Хорошая новость для всех
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