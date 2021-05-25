Понсе и Гайч вызваны в молодёжную сборную Аргентины

Пресс-служба сборной Аргентины объявила состав молодёжной национальной команды (до 23 лет) на товарищеские матчи с Данией и Саудовской Аравией.
В заявку из 23 футболистов вошли нападающий «Спартака» Эсекель Понсе и форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА.
Ранее стал известен состав основной сборной Испании на Евро-2020. В заявку «Красной фурии» не попал защитник «Реала» Серхио Рамос.
Понсе то уж 25-й год...какая молодёжка....там тренер моложе...)))
Понсе то уж 25-й год...какая молодёжка....там тренер моложе...)))