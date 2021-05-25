Понсе и Гайч вызваны в молодёжную сборную Аргентины

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25 мая 2021, 05:29

Пресс-служба сборной Аргентины объявила состав молодёжной национальной команды (до 23 лет) на товарищеские матчи с Данией и Саудовской Аравией.

В заявку из 23 футболистов вошли нападающий «Спартака» и форвард «Беневенто» , права на которого принадлежат ЦСКА .

Ранее стал известен состав основной сборной Испании на Евро-2020. В заявку «Красной фурии» не попал защитник «Реала» Серхио Рамос.