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Понсе и Гайч вызваны в молодёжную сборную Аргентины

25 мая 2021, 05:29

Пресс-служба сборной Аргентины объявила состав молодёжной национальной команды (до 23 лет) на товарищеские матчи с Данией и Саудовской Аравией.

В заявку из 23 футболистов вошли нападающий «Спартака» Эсекель Понсе и форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА.

Состав молодёжной сборной Аргентины

Ранее стал известен состав основной сборной Испании на Евро-2020. В заявку «Красной фурии» не попал защитник «Реала» Серхио Рамос.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
25 мая в 11:55
Так бывает, что игрок, даже приличный, не может заиграть в каком то клубе. Или не приглянулся тренеру. Например Жирков был на просмотре в Спартаке, не подошел, отправлен домой, а в ЦСКА заиграл. Так и Гайч, возможно, в Италии заиграет.
Илья85
Илья85
25 мая в 10:54, ред.
Слабая атака,как не странно ,у аргов .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 09:00
Гайч только нам не пригодился.
sihafazatron
sihafazatron
25 мая в 08:59
У них и клаудио браво есть))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 08:20
Пусть Гайч играет,может нам ещё пригодится!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 мая в 08:12
Гаич - понятно......молод,перспективен и всё такое.....
Понсе то уж 25-й год...какая молодёжка....там тренер моложе...)))
ДСА
ДСА
25 мая в 05:54
Похоже лучше просто нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 05:35
Гному замена растёт
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