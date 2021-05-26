Президент «Шахтёра»: «Очень рад, что нашу команду возглавил Де Зерби»

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов поделился мыслями о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника «Сассуоло» .

Я могу сказать, что мы рассматривали трёх кандидатов. Кандидат номер один — это Роберто. Кандидат номер два — это Роберто! И кандидат номер три — это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив. Вся наша команда его рекомендовала. По большому счёту, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: «Между кем мы можем думать? Дайте мне трёх кандидатов». И они дали одного и сказали: «Это кандидат номер один, два и три». И очень просят, чтобы мы сделали всё для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Контракт мы подписали на два года. Вместе с Роберто приедет его команда — специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию.