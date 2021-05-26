ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеУкраина. Премьер-Лига 2020/2021

Президент «Шахтёра»: «Очень рад, что нашу команду возглавил Де Зерби»

26 мая 2021, 10:51

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов поделился мыслями о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника «Сассуоло» Роберто Де Зерби.

Я могу сказать, что мы рассматривали трёх кандидатов. Кандидат номер один — это Роберто. Кандидат номер два — это Роберто! И кандидат номер три — это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив. Вся наша команда его рекомендовала. По большому счёту, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: «Между кем мы можем думать? Дайте мне трёх кандидатов». И они дали одного и сказали: «Это кандидат номер один, два и три». И очень просят, чтобы мы сделали всё для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Контракт мы подписали на два года. Вместе с Роберто приедет его команда — специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии5
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
26 мая в 19:08
Да, президент Шахтёра умеет красиво сказать.
Надеюсь, его последняя речь перед тюремным заключением, будет такой же красивой.
safari-05
safari-05
26 мая в 13:34
Будем посмотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100