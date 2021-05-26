ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Гильерме признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2020/21

26 мая 2021, 11:25

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме признан лучшим вратарем минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

35-летний футболист провел 25 матчей в прошедшем сезоне РПЛ, в которых 14 раз отстоял «на ноль». Это первый показатель среди вратарей лиги.

Вместе с «Локомотивом» Гильерме стал бронзовым призером чемпионата России-2020/21.

Недавно сообщалось, что «Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт.

Все новости
Официально«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21
Вчера, 18:00 ФотоКомментарии5
ОфициальноПолузащитник «Вильярреала» Капу — лучший игрок недели в Лиге Европы
Вчера, 17:10 ФотоКомментарии2
ОфициальноКапу — лучший игрок финала Лиги Европы
Вчера, 02:26 ФотоКомментарии5
«Вильярреал» выиграл 1-й трофей в истории клуба, не считая Кубков Интертото
Вчера, 01:47 Комментарии5
ОфициальноАзмун — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая Комментарии18
ОфициальноСемак — лучший тренер Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая ФотоКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
26 мая в 18:59
В определении лучшего вратаря сезона главную роль сыграли пропущенные ШЕСТЬ голов от Зенита! После этого у Дюкова отпали все сомнения, кого назначить лучшим вратарём!
13 RUS
13 RUS ответ Иван Тасминский (раскрыть)
26 мая в 16:44
Тут правила Леня Федун издавал
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 16:15
Вроде не первое апреля.....
амурец
амурец
26 мая в 15:46
заслужил, лучше всё равно никого нет
DXTK
DXTK ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 мая в 15:25
Нойер 6 вынул от Испании))))) лучшие не вынимают Да?????!!!
DXTK
DXTK
26 мая в 15:07
pomor45
pomor45
26 мая в 15:04
Я бы не количество сухих матчей поставил во главу угла, а количество спасений, когда защита не сработала.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 14:04, ред.
Настолько лучший, что даже усач не пригласил в сборную.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 мая в 13:10
Да-да, опечатался.
Конечно, от Зенита, а не Локо.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 мая в 13:09
Описочка вышла, Валер)
Хотя, у Гильерме и автоголы случались - выходит, и Локо забивал )))
Но до Маслова ему далеко, конечно)
valt134
valt134
26 мая в 13:04
Гиля явно «проплатил» выбор.
Valeron112
Valeron112
26 мая в 12:40
Нонсенс...А чего воротчика из Рубина не признали?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
26 мая в 12:38
Соглашусь , кроме того, что 6 мячей пропустил от Зенита. Да?
44njhyc4tug2
44njhyc4tug2
26 мая в 12:33, ред.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    26 мая в 12:18, ред.
    А можна вапросец. Почему мой комментарий "бред." к этой записи был помечен как "флуд".

    Я прочитал правила, но не нашёл там запрета на оставления коротких комментариев, а если чекнуть википедию и найти там определение "Флуд", то тоже не туда, ведь это мой единственный комментарии, который я оставил в последнее время. Если я считаю, что то Гильерме - лучший вратарь 2020-2021, это бред, то чтобы мой комментарий не удалили мне нужно расписать в нескольких предложениях свои обоснования или как?
    mor57
    mor57
    26 мая в 12:18
    Вы серьёзно ?!?
    по мне так середнячок...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
    26 мая в 11:59
    Гильерме может выдать супер-матч как со Спартаком, а может напропускать 6 мячей от Локо, включив старую ошибку "игры на выходах".

    Макс, оговорочка прямо по Фрейду ;) Не повернулся язык написАть, от кого Гиля навынимал 6 штучек. Но хорошо ,что про Спартаковский матч помнишь, самокритично ;)
    berda2003
    berda2003
    26 мая в 11:58
    значит в сборной худшие? немедленно сообщите австрияку на черчесштрассе!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 мая в 11:48
    Лучшие по 6 штук не вынимают...
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    26 мая в 11:42
    я бы сказал там лучшая защита в РПЛ Пабло и Чорлука вот и на ноль стоял...не его заслуга...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
    26 мая в 11:41
      makkie
      makkie
      26 мая в 11:36, ред.
      Мне кажется, большая заслуга в весенних успехах Локо - это защитник Пабло.
      Реально молодой Чорлука, играет на высоком уровне. От того и в обороне у Локо меньше проблем, и баланс есть.

      З.Ы. Гильерме может выдать супер-матч как со Спартаком, а может напропускать 6 мячей от Зенита, включив старую ошибку "игры на выходах".
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      26 мая в 11:36
      Не какой он не лучший!
      LOpp
      LOpp
      26 мая в 11:31
      а в сборную не вызвали, вот дела.
      Паровозов
      Паровозов
      26 мая в 11:29
      Гиля лучший, жаль не для Стасика.
      hаrut
      hаrut
      26 мая в 11:28
      Спорный выбор....косячил много
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100