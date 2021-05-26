Гильерме признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2020/21

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме признан лучшим вратарем минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
35-летний футболист провел 25 матчей в прошедшем сезоне РПЛ, в которых 14 раз отстоял «на ноль». Это первый показатель среди вратарей лиги.
Вместе с «Локомотивом» Гильерме стал бронзовым призером чемпионата России-2020/21.
Недавно сообщалось, что «Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт.
Знаете это хорошо, что Гильерме не поедет на Евро, хоть не услышит в свой адрес негатива, если Россия обделается как всегда, тем более Россию должен представлять действительно Российский голкипер, должен же у Акинфеева быть достойный сменщик для картошек и рекордов.)))))
Знаете это хорошо, что Гильерме не поедет на Евро, хоть не услышит в свой адрес негатива, если Россия обделается как всегда, тем более Россию должен представлять действительно Российский голкипер, должен же у Акинфеева быть достойный сменщик для картошек и рекордов.)))))
Конечно, от Зенита, а не Локо.
Конечно, от Зенита, а не Локо.
Хотя, у Гильерме и автоголы случались - выходит, и Локо забивал )))
Но до Маслова ему далеко, конечно)
Хотя, у Гильерме и автоголы случались - выходит, и Локо забивал )))
Но до Маслова ему далеко, конечно)
Кто тогда по вашему лучший?
Аааа, наверное Черчесов))))))
Кто тогда по вашему лучший?
Аааа, наверное Черчесов))))))
Я прочитал правила, но не нашёл там запрета на оставления коротких комментариев, а если чекнуть википедию и найти там определение "Флуд", то тоже не туда, ведь это мой единственный комментарии, который я оставил в последнее время. Если я считаю, что то Гильерме - лучший вратарь 2020-2021, это бред, то чтобы мой комментарий не удалили мне нужно расписать в нескольких предложениях свои обоснования или как?
Я прочитал правила, но не нашёл там запрета на оставления коротких комментариев, а если чекнуть википедию и найти там определение "Флуд", то тоже не туда, ведь это мой единственный комментарии, который я оставил в последнее время. Если я считаю, что то Гильерме - лучший вратарь 2020-2021, это бред, то чтобы мой комментарий не удалили мне нужно расписать в нескольких предложениях свои обоснования или как?
по мне так середнячок...
по мне так середнячок...
Макс, оговорочка прямо по Фрейду ;) Не повернулся язык написАть, от кого Гиля навынимал 6 штучек. Но хорошо ,что про Спартаковский матч помнишь, самокритично ;)
Макс, оговорочка прямо по Фрейду ;) Не повернулся язык написАть, от кого Гиля навынимал 6 штучек. Но хорошо ,что про Спартаковский матч помнишь, самокритично ;)
Реально молодой Чорлука, играет на высоком уровне. От того и в обороне у Локо меньше проблем, и баланс есть.
З.Ы. Гильерме может выдать супер-матч как со Спартаком, а может напропускать 6 мячей от Зенита, включив старую ошибку "игры на выходах".
Реально молодой Чорлука, играет на высоком уровне. От того и в обороне у Локо меньше проблем, и баланс есть.
З.Ы. Гильерме может выдать супер-матч как со Спартаком, а может напропускать 6 мячей от Зенита, включив старую ошибку "игры на выходах".