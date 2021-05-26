Гильерме признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2020/21

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26 мая 2021, 11:25

Голкипер «Локомотива» признан лучшим вратарем минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

35-летний футболист провел 25 матчей в прошедшем сезоне РПЛ , в которых 14 раз отстоял «на ноль». Это первый показатель среди вратарей лиги.

Вместе с «Локомотивом» Гильерме стал бронзовым призером чемпионата России-2020/21.

Недавно сообщалось, что «Локомотив» готовит для Гильерме новый контракт.